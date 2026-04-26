Gambas al ajillo, un ícono de la cocina ibérica para disfrutar en Buenos Aires

Este clásico plato español celebra su día todos los 29 de abril. En ese sentido, la Ciudad y la zona norte de Buenos Aires se preparan para ofrecer opciones variadas y para todos los gustos en seis locales gastronómicos.

Este clásico plato español celebra su día todos los 29 de abril. En ese sentido, la Ciudad y la zona norte de Buenos Aires se preparan para ofrecer opciones variadas y para todos los gustos en seis locales.

Las gambas al ajillo son un plato clásico de la cocina ibérica y cuyo día se festeja el 29 de abril. A continuación, podés conocer seis opciones dentro de la Ciudad y zona norte de Buenos Aires para disfrutar de este plato que se puede disfrutar con opciones frescas, que evocan las mesas largas con seres queridos y con guiños al mar argentino.

En La Pescadorita , las gambas al ajillo se integran a una carta que prioriza el producto de mar y la ejecución en el momento. En esta versión, el plato se presenta con papas españolas y huevo pastoril frito, una combinación que aporta mayor profundidad y resignifica el clásico. A su vez, también forma parte del frito mixto —junto a rabas y calamaretis— acompañado por alioli de perejil.

La propuesta se apoya en materia prima proveniente del sur argentino, un aspecto que define el perfil general de la cocina . La ambientación acompaña esa línea, con referencias costeras, murales y una barra central como eje del salón. Con cerca de quince años de trayectoria, el restaurante sostiene una identidad consolidada dentro del circuito gastronómico de Palermo .

En La Capitana , bodegón y vermutería de Almagro que evoca la cocina porteña y la figura de Eva Perón , las gambas al ajillo se integran a una carta de perfil clásico en la que mandan los sabores definidos y las preparaciones de raíz. Servidas en cazuela bien caliente, llegan sobre una base de aceite de oliva perfumado con ajo laminado y guindilla, donde las gambas se cocinan apenas para conservar su terneza, con un toque de vino blanco o jerez que profundiza el conjunto.

El aceite, intenso y aromático, se vuelve eje del plato y encuentra contrapunto en los triángulos de maíz frito con especias que acompañan, pensados para sumar crocante y recoger cada bocado, en una entrada que abre la mesa con carácter y guiño a la tradición de bodegón.

Dirección: Guardia Vieja 4446, Almagro.

La Pescadorita - local (1) En La Pescadorita, las gambas al ajillo se integran a una carta que prioriza el producto de mar y la ejecución en el momento. Prensa

Ostende

En Ostende, la propuesta retoma referencias de los bodegones de la costa y las mesas largas entre amigos, con una carta que combina platos de mar y recetas de raíz familiar. Entre las entradas, las gambas al ajillo se trabajan con un sellado en aceite de oliva y ajo, un desglasado con vino blanco que suma profundidad y un final con manteca que integra la salsa y le da una textura más envolvente. El resultado es una receta de perfil aromático, con el ajo y el pimentón bien presentes, que se equilibra con papas pay crocantes, pensadas para aportar contraste y acompañar cada bocado en una opción que funciona bien para abrir la mesa y compartir.

Dirección: Virrey Loreto 3303, Colegiales.

Bilbao

En Bilbao, las gambas al ajillo son una de las tapas más pedidas y un verdadero clásico de raíz española que no falla en la mesa. Se preparan con langostinos crudos pelados, clave para lograr una cocción justa y conservar toda su jugosidad. En sartén bien caliente, se sellan con ajo picado y abundante aceite de oliva, se suman pimentón español, una pizca de sal y pimienta, y se terminan con perejil fresco. El resultado es un plato humeante, intenso y aromático, donde el aceite se transforma en una salsita irresistible para mojar pan.

Servidas como tapa o platito para compartir, llegan en cazuela, listas para disfrutar y continuar el ritual del tapeo. Su perfil sabroso, con notas de ajo y pimentón, encuentra un gran aliado en el vermut de la casa con soda, que limpia el paladar y realza los sabores. También maridan muy bien con un vino blanco bien fresco, ideal para equilibrar la intensidad del plato, especialmente en días cálidos. Una alternativa tradicional de la cocina ibérica que convierten a Bilbao en una parada obligada para quienes buscan sabores genuinos y tradicionales, que permitan viajar con los sentidos.

Dirección: Thames 1795, Palermo.

La Capitana - Gambas al ajillo 3 En La Capitana las gambas al ajillo se integran a una carta de perfil clásico en la que mandan los sabores definidos y las preparaciones de raíz. Prensa

La Vicente López

La Vicente López Restaurante es un clásico de la zona norte. Con una tradición española que se remonta a 1905, su carta replica recetas de familia y sabores tradicionales. En ese sentido, las gambas al ajillo forman parte del apartado de tapas y se presentan como una de las preparaciones más elegidas. Se elaboran con langostinos pelados, que permiten una cocción breve y directa. En sartén caliente se trabajan con ajo y aceite de oliva, se incorpora guindilla y se suma pimentón español para completar el perfil.

El resultado es un plato que llega a la mesa con el fondo de cocción listo para acompañar con pan. También se ofrece una versión sobre papas rotas con huevos fritos, donde la yema se integra con las gambas y el aceite. Servidas en formato para compartir, son la opción ideal para abrir la mesa y compartir en familia o con amigos.

Dirección: Av. Maipú 701, Vicente López.

Rioba

En Palermo, dentro del circuito de bodegones actualizados, Rioba —un espacio que basa su propuesta en la cocina porteña de impronta casera, los platos abundantes y el consumo compartido— presenta una carta de entradas calientes en donde sobresalen las gambas al ajillo, una preparación de base clásica alineada con su identidad gastronómica. El plato se elabora con langostinos de buen tamaño, cocinados con ajo según la técnica tradicional, y se acompaña con pan brioche tostado en manteca de langostinos, pensado para aprovechar la salsa. Para acompañar, sugieren bebidas tiradas como vermut, sidra o tinto de verano.

Dirección: Costa Rica 4588, Palermo.