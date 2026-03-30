El diseño deja atrás el exceso: las claves que marcarán el interiorismo y el paisajismo

Hoy, en un contexto atravesado por la sobreestimulación, no solo visual, sino también informativa y sensorial, el diseño comienza a responder desde el lugar opuesto.

Más allá de los discursos, el foco empieza a ponerse en el uso racional de los recursos

Durante los últimos años, el diseño atravesó una etapa marcada por el impacto visual, la acumulación y cierta necesidad de destacar a través del exceso. Espacios recargados, materiales protagonistas y una estética pensada para llamar la atención dominaron una parte importante del interiorismo y el paisajismo contemporáneo. Sin embargo, ese modelo empieza a mostrar signos de agotamiento.

Hoy, en un contexto atravesado por la sobreestimulación, no solo visual, sino también informativa y sensorial, el diseño comienza a responder desde el lugar opuesto. Lejos de buscar imponerse, los espacios empiezan a pensarse como refugios: más esenciales, más equilibrados y, sobre todo, más auténticos. Cuando el mundo se vuelve cada vez más ruidoso, el diseño responde bajando el volumen.

Este cambio no es meramente estético, implica también una forma distinta de pensar los espacios. Ya no se trata de sumar elementos, sino de elegir mejor. De entender que cada decisión debe tener un propósito claro, ya sea funcional, emocional o simbólico.

En este nuevo escenario, también se diluyen los límites entre disciplinas. Arquitectura, interiorismo, arte y paisajismo dejan de pensarse por separado para integrarse en propuestas más completas, donde la experiencia del usuario pasa a ser el eje central. Los espacios ya no se diseñan como categorías aisladas, sino como sistemas donde todo dialoga.

A la par, se consolida una vuelta a los materiales nobles y a una estética más honesta. Estucos, maderas, ladrillos o superficies con vetas visibles empiezan a ganar protagonismo, no desde la nostalgia, sino desde una necesidad de reconectar con lo esencial. En lugar de ocultar la materia, el diseño la expone, la trabaja y la resignifica.

La sustentabilidad también adquiere un nuevo sentido. Más allá de los discursos, el foco empieza a ponerse en el uso racional de los recursos: intervenir menos, respetar lo existente y reutilizar siempre que sea posible. En muchos casos, el verdadero gesto de diseño no está en agregar, sino en saber qué dejar intacto.

En paralelo, el estilo personal gana terreno frente a las tendencias rígidas. Los espacios se vuelven más propios, más ligados a la identidad de quienes los habitan, y menos condicionados por modas pasajeras. La autenticidad deja de ser un diferencial para convertirse en una condición.

Este conjunto de transformaciones marca el fin de una etapa donde el exceso era sinónimo de valor. Hoy, el nuevo lujo parece estar en la calma, en la claridad y en la capacidad de generar espacios que acompañen, en lugar de saturar.

El desafío hacia adelante no será hacer más, sino hacer mejor. Diseñar con criterio, con intención y con una mirada más consciente sobre cómo queremos vivir. Porque, en un mundo cada vez más complejo, los espacios que habitamos tienen el potencial y la responsabilidad de ofrecernos algo cada vez más escaso: equilibrio.

Arquitecta, interiorista y Directora Creativa de Estilo Pilar.