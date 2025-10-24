El entrenamiento ideal para el verano para los adultos mayores: grandes beneficios sin sufrir el calor







Ejercitarse no tiene por qué significar un riesgo para los huesos y articulaciones, enterate por qué.

La mejor forma de hacer ejercicios de fuerza sin impacto para las articulaciones. Freepik

El entrenamiento físico en la tercera edad cumple un papel fundamental para mantener la movilidad, la fuerza y la salud general. Los expertos en fitness aseguran que cada vez son más los programas pensados especialmente para adultos mayores que buscan ejercitarse sin poner en riesgo sus articulaciones.

Durante los meses de calor, las actividades acuáticas se vuelven una alternativa ideal para mantenerse activos sin sufrir las altas temperaturas. Entre ellas, el Aquagym se destaca como una opción divertida, segura y muy efectiva para mejorar la calidad de vida de quienes lo practican.

Entrenamiento El método ideal para que los adultos mayores ejerciten la fuerza. Freepik Aquagym: los beneficios de este divertido entrenamiento El Aquagym combina movimientos suaves con la resistencia natural del agua, lo que permite fortalecer músculos y articulaciones sin impacto. Gracias a estas características, es una de las actividades más recomendadas para personas mayores que desean ejercitarse con seguridad y bienestar. Entre sus principales beneficios se destacan:

Mejora la circulación y la salud cardiovascular : al trabajar en el agua, el cuerpo se mueve con menos esfuerzo, pero el corazón se activa de manera constante, favoreciendo una buena oxigenación y mejor flujo sanguíneo.

: al trabajar en el agua, el cuerpo se mueve con menos esfuerzo, pero el corazón se activa de manera constante, favoreciendo una buena oxigenación y mejor flujo sanguíneo. Fortalece músculos y articulaciones : la resistencia del agua permite tonificar sin necesidad de peso adicional, reduciendo el riesgo de lesiones y mejorando la estabilidad corporal.

: la resistencia del agua permite tonificar sin necesidad de peso adicional, reduciendo el riesgo de lesiones y mejorando la estabilidad corporal. Aumenta la flexibilidad y el equilibrio : los movimientos controlados favorecen la coordinación y ayudan a prevenir caídas.

: los movimientos controlados favorecen la coordinación y ayudan a prevenir caídas. Alivia dolores articulares y musculares : el efecto relajante del agua templada disminuye la tensión y mejora la movilidad en personas con artritis u otras dolencias.

: el efecto relajante del agua templada disminuye la tensión y mejora la movilidad en personas con artritis u otras dolencias. Contribuye al bienestar mental : las sesiones suelen tener música, juegos y ejercicios grupales, lo que estimula el ánimo y reduce el estrés.

: las sesiones suelen tener música, juegos y ejercicios grupales, lo que estimula el ánimo y reduce el estrés. Favorece la socialización: practicar Aquagym en grupo genera vínculos y motiva a mantener una rutina activa. Este tipo de entrenamiento acuático no solo ofrece beneficios físicos, sino también emocionales y sociales, convirtiéndose en una herramienta integral para disfrutar de la actividad física durante el verano.

Temas Entrenamiento

Fitness