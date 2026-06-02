El místico rincón de Argentina que es un imán para "seres extraterrestres" y no podés dejar de visitar

Para el turismo que busca algo distinto, este rincón ofrece una particular difícil de encontrar en otros lugares del país.

El turismo suele buscar una fórmula que funciona: sitios reconocidos con un entorno natural capaz de maravillar a cualquiera que se anime a conocerlo. Pero también hay otras alternativas , en especial para ese público que busca particularidades, ya sean obra de la naturaleza o de la mano del hombre.

Es por eso que este rincón del norte argentino es tan llamativo para quienes quieren explorar algo fuera de lo común . Este espacio fue creado para contactar con vida de otro planeta y, alrededor de esa curiosa historia, forjó su identidad hasta transformarse en una opción interesante para quienes lo visiten.

La Estrella de la Esperanza se ubica en el paraje Fuerte Alto, en Banda Norte , a pocos kilómetros del centro de Cachi. Está dentro de los Valles Calchaquíes, en la provincia de Salta, una zona de altura rodeada por cerros y caminos que conectan distintos pueblos del norte argentino.

Esta construcción se convirtió en el punto central de este histórico sitio del norte argentino.

El lugar queda al norte de la plaza principal, sobre una superficie abierta donde fueron trazadas las figuras de piedra. La referencia para llegar es Fuerte Alto, un paraje cercano al pueblo que también cuenta con miradores hacia el valle y los cerros.

En la Estrella de la Esperanza se puede recorrer la obra realizada por Werner Jaisli, un suizo que vivió en el pueblo salteño y construyó una figura de gran tamaño sobre el terreno. La estrella principal tiene 36 puntas y 48 metros de diámetro . En el centro aparece otra figura más chica, de 12 puntas.

El conjunto no está formado por una sola marca. Alrededor de la figura principal hay otras estrellas hechas con piedras, cal y pintura blanca. El recorrido permite ver los distintos tamaños, seguir las líneas marcadas sobre la tierra y distinguir cómo fueron acomodadas las piezas para formar los dibujos.

La visita también permite conocer la historia que rodea a la obra. Jaisli contó que en 2008 vio objetos voladores no identificados y que, después de esa experiencia, decidió construir una señal visible desde el cielo. Para hacerla, trasladó piedras desde la zona, las acomodó una por una y las pintó de blanco.

El trabajo llevó varios años y fue realizado de manera manual. La figura más grande necesitó toneladas de piedras y fue armada sin maquinaria pesada ni planos o ayuda de profesionales. Desde Fuerte Alto también se puede observar el valle, los cerros cercanos y el trazado del pueblo desde arriba.

En el mismo sector aparece el Mirador Esperanza, otro punto panorámico que suele sumarse al paseo porque está sobre el camino de acceso y permite ver el paisaje desde una posición más alta. El Ovnipuerto también está vinculado con actividades nocturnas de observación del cielo. La baja iluminación de la zona ayuda a ver estrellas y constelaciones con más claridad.

Embed - Ovnipuerto en Cachi, provincia de Salta

Cómo ir hasta la Estrella de la Esperanza

Para llegar desde la ciudad de Salta hay que viajar primero hasta Cachi por la Ruta Provincial 33. El camino pasa por la Quebrada de Escoipe, la Cuesta del Obispo, Piedra del Molino y la Recta del Tin Tin, antes de atravesar el área cercana al Parque Nacional Los Cardones y continuar hacia el pueblo.

Una vez en la localidad, hay que tomar el camino hacia Fuerte Alto, en Banda Norte. Desde la plaza principal son pocos kilómetros hasta el sector donde se encuentra la Estrella de la Esperanza. El acceso puede hacerse en vehículo propio y también forma parte de recorridos locales.