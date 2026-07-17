El tranquilo rincón de Córdoba que es ideal para una escapada de aventura y descanso

Este rincón cordobés es una alternativa ideal para quienes buscan algo fuera de lo común en la provincia.

La provincia tiene un rincón ideal para disfrutar de la tranquilidad de la naturaleza.

Córdoba es una de las grandes alternativas del turismo para realizar escapadas sin importar la estación del año. La provincia está preparada para recibir visitantes bajo cualquier clima gracias a sus diversos rincones con múltiples actividades.

Entre ellos, destaca un destino muy especial. No solo permite pasar un grato momento alejado del ruido de la ciudad, sino también disfrutar de la aventura al aire libre. Cabalango resulta una opción fantástica para este público por su entorno serrano perfecto para el movimiento constante.

Esta pequeña localidad se encuentra ubicada en el sector centro-oeste de Córdoba y forma parte de la conocida región de Punilla . El pueblo está asentado directamente sobre las márgenes del río Los Chorrillos, en un sector de valles bajos rodeado por el cordón montañoso de las Sierras Chicas.

Este lugar tiene como principal atractivo su río, en el cual se concentran gran parte de sus actividades.

El principal y gran atractivo de Cabalango está en el río Los Chorrillos . Este es famoso por sus aguas cristalinas con tonalidades doradas , debido al yodo y resto de minerales de la zona presentes en el terreno. No solo sirve para pasar el día y darse un chapuzón, sino también para tomar postales únicas gracias a sus colores característicos.

El Paseo Costero propone una caminata libre, sin guías, para bordear la costanera. El gran atractivo de este recorrido reside en el horario: durante la mañana o el atardecer, la luz del sol baña el paisaje serrano y la aparición de la fauna local termina de recrear postales únicas.

Finalmente, quienes busquen actividades de aventura cuentan con la posibilidad de hacer cicloturismo. Varios locales permiten alquilar bicicletas para recorrer distintos circuitos montañosos de los alrededores, con niveles de dificultad adaptados a cada visitante.

Para los turistas que buscan una visita más relajada, se recomienda conocer la Capilla San Cayetano, construida en 1957. Es uno de los puntos culturales recomendados para explorar.

En esa misma zona funciona por la tarde la Feria de Artesanos, con variados productos de marroquinería, tejidos y recuerdos hechos a mano. Para culminar, es muy recomendable asistir al festival "Cabalango al Disco", donde la propuesta gastronómica se eleva al siguiente nivel con platos típicos acompañados por shows de folclore en vivo.

Cómo ir hasta Cabalango

Para llegar en vehículo desde Córdoba Capital el primer paso es tomar la Autopista Córdoba - Carlos Paz, conocida como Ruta Nacional 20. Una vez llegado a Villa Carlos Paz, hay que desviarse por el centro hasta llegar a Avenida Cárcano, la cual se convierte al final de su trayecto en la Ruta Provincial S-271. Tras 12 kilómetros, está el ingreso a Cabalango.

En caso de no contar con auto, la terminal de Córdoba ofrece varias alternativas. Se puede tomar cualquier interurbano hasta Villa Carlos Paz, con salidas cada 15 o 20 minutos y un viaje de aproximadamente 45 minutos de duración. Una vez allí, existen colectivos directos hasta Cabalango con solo 20 minutos de viaje, llegando al centro del pueblo y a pocos metros del río.