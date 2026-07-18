Ni Cafayate ni Cachi: el pintoresco pueblo de Salta famoso por sus paisajes y su exquisita gastronomía

Si bien al planear un viaje por el norte argentino, muchos eligen los lugares más conocidos, la realidad es que existen localidades menos concurridas que ofrecen los mejores paisajes naturales, llenos de tranquilidad y con una propuesta única que conquista a cualquier turista desde el primer momento .

Entre cerros, agua y construcciones antiguas, existe una alternativa ideal para una buena escapada de fin de semana . Además de sus atractivos naturales, el lugar te invita a descubrir sus sabores regionales, ferias artesanales y costumbres que todavía mantienen intacto el espíritu de pueblo.

Coronel Moldes se encuentra en el departamento La Viña, en el centro-sur de la provincia de Salta. La localidad está junto al Dique Cabra Corral y constituye uno de los accesos más elegidos para disfrutar de este importante lago del norte argentino. El pueblo se ubica a unos 120 kilómetros de la ciudad de Salta , mientras que también forma parte del recorrido hacia Cafayate, uno de los circuitos turísticos más transitados de la provincia.

Las actividades acuáticas son de lo más buscado en este destino.

A diferencia de los puntos con mayor movimiento, Coronel Moldes goza de un ambiente mucho más tranquilo. Sus calles, las antiguas casonas y las construcciones tradicionales todavía tienen esa misma esencia de una localidad donde el tiempo parece avanzar más lento.

El principal atractivo turístico de la localidad es el Dique Cabra Corral , uno de los lagos más importantes del país para actividades recreativas. Sus aguas permiten disfrutar de un montón de actividades, tanto para quienes buscan aventura como para quienes prefieren descansar. Entre las opciones más elegidas aparecen:

Paseos en lancha por el lago

Kayak y otras actividades acuáticas

Pesca deportiva

Caminatas junto al agua

Picnics

Apreciar el atardecer

Recorridos por el casco histórico

Dentro del pueblo también existen varios lugares de interés cultural, como el Museo del Tabaco, que guarda documentos, herramientas y objetos de la actividad tabaquera de la región. Otro punto imperdible es la Iglesia San Bernardo, uno de los edificios tradicionales de la localidad.

Durante la temporada alta también funcionan ferias artesanales donde productores locales ofrecen tejidos, artículos regionales, dulces, conservas y distintas piezas elaboradas a mano. No hay que olvidar que a pocos kilómetros está el Cañón del Río Juramento, conocido como uno de los lugares más llamativos y fotogénicos de Salta.

El destino que te va a enamorar con su naturaleza y cultura. Gentileza - visitsalta.ar

Cómo ir hasta Coronel Moldes

Para llegar desde la ciudad, el recorrido empieza por la Ruta Nacional 68 y después sigue por la Ruta Provincial 47, que conduce directamente hasta Coronel Moldes. El trayecto demanda 2 horas en automóvil, según las condiciones del tránsito y del camino. Durante el viaje se pueden ver las quebradas, cerros y la vegetación típica del noroeste argentino.

Gracias a su cercanía con la capital salteña, Coronel Moldes es una excelente opción para una escapada de fin de semana o para quienes desean descubrir un rincón diferente de la provincia, con naturaleza, buena gastronomía y un ambiente mucho más tranquilo que el de los destinos turísticos más conocido.