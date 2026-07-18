Vacaciones de invierno y turismo: cuáles son los destinos más baratos para visitar

Llegan las vacaciones de invierno y aparece la posibilidad de hacer turismo adentro del país. De acuerdo a un reciente informe, surgieron los precios ideales para una familia tipo de cuatro personas.

Llegan las vacaciones de invierno y aparece la posibilidad de hacer turismo adentro del territorio nacional . De acuerdo a un reciente informe, el precio promedio para una familia tipo, entre el 20 y el 31 de julio, asciende los $ 2,4 millones y existen posibilidades baratas para aprovechar.

En comparación con el mismo periodo del año anterior, la relación entre costo de viaje y salario aumentó: en julio de 2025 una familia necesitaba 1,2 salarios para vacacionar, lo que implica que el " poder adquisitivo del turismo, entre julio de 2025 y julio de 2026, se deterioró en un 5,4 % ”, establece el informe.

Según la institución, destinos como San Antonio de Areco, Gualeguaychú y Rosario son los destinos más accesibles , mientras que San Martín de los Andes, La Rioja y Puerto Madryn son los que más aumentaron su costo relativo. La diferencia se explica, principalmente, por el precio de los hospedajes .

En ese sentido, los destinos, desde los más caros a los más baratos, se organizan de la siguiente forma:

San Martín de los Andes ($ 4,5 millones);

($ 4,5 millones); Bariloche ($ 4,4 millones);

($ 4,4 millones); Catamarca ($ 3,2 millones);

($ 3,2 millones); Puerto Madryn ($ 3,1 millones);

($ 3,1 millones); Salta ($ 2,8 millones);

($ 2,8 millones); Necochea ($ 1,8 millones);

($ 1,8 millones); Colón, San Bernardo y Mar de Ajó ($ 1,7 millones);

($ 1,7 millones); San Clemente del Tuyú ($ 1,6 millones);

De acuerdo a un reciente informe, el precio promedio para una familia tipo, entre el 20 y el 31 de julio, asciende los $ 2,4 millones y existen posibilidades baratas para aprovechar.

El contraste con el turismo exterior

En contraste con los destinos locales, el turismo internacional apareció como una opción tentadora, ya que la cifra para viajar al exterior, para una familia tipo, se sitúa en torno a los $ 20 millones. “El turismo internacional se volvió relativamente más accesible respecto del año anterior. En promedio, la cantidad de salarios necesarios para viajar al exterior descendió de 11,1 a 10,5, una mejora cercana al 5,9%", indicó el texto.



"De todos modos, los costos internacionales continúan muy por encima de cualquier alternativa local: mientras una familia tipo requiere en promedio 1,3 salarios para vacacionar dentro del país, necesita 10,5 para hacerlo fuera de él”, apuntó el informe.

Dentro de los destinos internacionales relevados, Nueva York es el más costoso ya que se necesitan $ 36 millones, lo que equivale a 18,8 salarios (catorce veces lo que demanda un destino nacional promedio). Le siguen Miami en segundo lugar ($ 19,8 millones), y luego Madrid ($ 16,5 millones). En tanto, Río de Janeiro se presenta como la alternativa más económica del exterior, con $ 7,8 millones (4,1 salarios).