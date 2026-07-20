La localidad más joven de Argentina es la alternativa perfecta para una escapada relajante + Agregar ámbito en









Este rincón es un lugar ideal para disfrutar de un momento de paz y tranquilidad, alejado del ruido de la ciudad y con varias propuestas para compartir un buen rato

Este sitio es una de las propuestas turísticas más llamativas de la provincia pese a su reciente creación. Turismo Casa de Piedra

El turismo en Argentina ofrece opciones para todos los gustos, desde destinos con una gran oferta de actividades hasta pequeños rincones donde la tranquilidad es el principal atractivo. Para quienes buscan una escapada relajante, todavía existen lugares ideales para bajar un cambio.

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Uno de ellos es Casa de Piedra, una pequeña localidad pampeana donde un gran lago, la naturaleza y la tranquilidad son los principales atractivos. Además, tiene una particularidad que la convierte en un destino único dentro del país.

Este rincón pampeano ofrece un entorno natural perfecto para desconectarse de la rutina y alejarse del bullicio de la ciudad Secretaría General La Pampa Dónde se ubica Casa de Piedra Casa de Piedra se encuentra en el extremo sur de la provincia de La Pampa, a pocos kilómetros del límite con Río Negro. El pueblo está ubicado a orillas del río Colorado y fue creado alrededor del embalse Casa de Piedra, una obra que impulsó el desarrollo del lugar.

Su historia es una de sus principales particularidades: fue fundada en 2006 y es considerada la más joven de Argentina. A diferencia de otros pueblos que crecieron con el paso del tiempo, nació como un proyecto planificado junto al dique y rápidamente se convirtió en un punto turístico de la provincia.

Qué se puede hacer en Casa de Piedra El lago Casa de Piedra es el principal atractivo del destino y uno de los puntos elegidos para la pesca deportiva. Entre las especies que se pueden encontrar aparecen pejerrey, trucha arco iris, carpa y perca, con la posibilidad de realizar la actividad desde la costa o mediante embarcaciones.

También se pueden practicar deportes como navegación a vela, remo y motor, además de windsurf, wind kite y jet ski. Estas opciones se desarrollan sobre el lago y permiten aprovechar sus características para quienes buscan propuestas más extremas y aventureras. Otra alternativa es recorrer el Camino Costero, un trayecto que permite acercarse al río Colorado y llegar a miradores con vistas del entorno. A lo largo del recorrido también aparecen restos fósiles de plantas y caracoles que forman parte de los atractivos del lugar. La Ecobarda es otro de los puntos que se pueden visitar, con un sendero donde se observan especies de flora de la zona y aves como ñandúes, martinetas y yales. Además, existen recorridos por la antigua villa y la represa Casa de Piedra. Cómo ir hasta Casa de Piedra Desde Santa Rosa, el trayecto se realiza por la Ruta Nacional 35, luego se continúa por la Ruta Nacional 152 y finalmente por la Ruta Provincial 28 hasta llegar al destino. El recorrido tiene una distancia aproximada de 370 kilómetros. Otra alternativa es llegar en micro de media distancia desde la Terminal de Ómnibus de Santa Rosa. El servicio conecta la capital provincial con Casa de Piedra y permite llegar hasta la localidad.

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