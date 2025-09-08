Mantener una buena higiene bucal es imprescindible para gozar una salud óptima. De esta manera es necesario prestar la atención suficiente y trabajar en la limpieza constante y regular, de manera que se evite la aparición de caries o infecciones que puedan terminar por desarrollarse en diagnósticos más graves.
El motivo por el que los dientes se ponen amarillos, según los especialistas
Ante la falta de limpieza bucal, además de la pigmentación de los dientes, es frecuente que se acumule sarro en la superficie y entre los espacios entre unos y otros.
Esta falta de limpieza bucal puede hacerse notar en varios aspectos. Uno de los más frecuentes es la acumulación de sarro en la superficie de los dientes, así como en los espacios entre unos y otros. Otras de las más visibles se perciben en el tono del diente, los cuales pueden ir presentando un color más amarillento a medida que descuidamos el cepillado.
El motivo detrás de los dientes amarillos
En ocasiones este factor no se debe a la falta de higiene. Por ese motivo, la ortodoncista Almudena Herraiz, se refirió al tema en una de sus últimas publicaciones en Tik Tok.
“Los dientes amarillos no solo son por falta de higiene”, afirma la profesional en el vídeo. Esto se debe a que el color de las piezas dentales viene originado por un tejido de su interior, denominado dentina. El esmalte, que supone su capa exterior, es translúcido, lo que refleja el color de dicha parte del diente, que en muchas ocasiones puede presentar dicha gama cromática de manera natural.
“Obviamente, influye la higiene, los pigmentos alimentarios que comemos, por ejemplo, el tabaco o la cúrcuma. Pero mucha gente que tiene muy buena higiene, tiene un color de diente mucho más amarillo que otro, porque su capa interna del diente es mucho más amarilla”, explica la ortodoncista detenidamente en base al motivo de esta realidad.
De esta manera, si se quiere adquirir un tono más blanco en los dientes, la especialista recomienda hacerse un blanqueamiento. Por otro lado, si se sospecha que el amarillo de los dientes se debe a la falta de lavado y cepillado, se puede optar por una buena limpieza profesional que elimine cualquier amenaza que suponga un riesgo para la integridad de la boca.
