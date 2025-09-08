Crisis en Francia: cayó el Gobierno luego de que el primer ministro perdiese votación de confianza en la Asamblea Legislativa







Es el cuarto Ejecutivo que cae durante la segunda presidencia de Emmanuel Macron y el tercero en poco más de un año.

Con 194 votos a favor y 364 en contra.

La derrota del Primer Ministro francés en la cuestión de confianza desencadenó la caída del Gobierno. Tras casi tres horas de discursos, los diputados votaron que no respaldarán a François Bayrou, quien había propuesto un ambicioso plan de ajuste.

Todos los partidos de la izquierda, como la extrema derecha de Marine Le Pen y sus aliados, habían anunciado desde un primer momento su decisión “irrevocable” de votar en contra del primer ministro.

Con 194 votos a favor y 364 en contra, la Asamblea Nacional rechazó el plan de recortes presentado por el primer ministro, quien anunció que dimitirá.

Esta situación obliga al presidente Emmanuel Macron a decidir entre la formación urgente de un nuevo Ejecutivo o la convocatoria a elecciones legislativas, apenas un año después de los últimos comicios.

Gobierno de Bayrou El gobierno de Bayrou es el cuarto que cae en este periodo y el tercero en poco más de un año, lo que refleja una profunda fragmentación del Parlamento. La falta de consenso no facilitó la aprobación de un presupuesto, mientras la deuda pública alcanza el 113% del PIB y el déficit se sitúa cerca del 6%. La oposición calificó a este periodo como “autodisolución".

En su intervención final ante los diputados, Bayrou defendó la necesidad de afrontar la crisis fiscal con un plan de recortes de 44.000 millones de euros, argumentando que el verdadero riesgo no era la moción de confianza, sino la inacción. “El riesgo no era esta moción, sino hacer como si nada, como se ha hecho siempre. No es una cuestión política, es una cuestión histórica. De esas que conciernen a los pueblos y a las naciones”, expresó el primer ministro. A lo largo de la semana, Bayrou multiplicó sus intervenciones en los medios de comunicación a través de una campaña mediática la cual aprovechó para denunciar la actitud de la oposición.