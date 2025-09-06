Un médico argentino presentó un proyecto de intervención temprana para el autismo







Se trata de Juan Pablo Molina, con el proyecto desarrollado y respaldado en Tucumán. Además, es un trabajo en conjunto con la Universidad Católica de Valencia.

Molina resaltó que se trata de una experiencia pionera en el país NA

Un médico argentino expuso en Lisboa, Portugal, los avances de un programa desarrollado en Tucumán sobre el tratamiento de intervención temprana del autismo en niños. Cuenta con especialistas de la Universidad Católica de Valencia, España.

Se trata de Juan Pablo Molina y la iniciativa cuenta con el respaldo del gobernador Osvaldo Jaldo y del ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz.

El profesional relató: “Presentamos el proyecto que realizamos durante el 2024 con un equipo de intervención temprana de Valencia, que trabaja a través de la Universidad Católica de Valencia en el centro La Alquería, dirigido por Marga Cañadas, una referente mundial en la temática”.

Un médico argentino presentó un proyecto en intervención temprana Según explicó, el trabajo consistió en un entrenamiento conjunto que se desarrolló de manera virtual durante seis meses y culminó con una instancia presencial en Tucumán.

“Además del entrenamiento del equipo, organizamos jornadas abiertas para docentes, terapeutas y padres en el Teatro San Martín. De esta forma, se instaló la modalidad de tratamiento centrada en la familia, con las primeras familias ya en seguimiento en Centro Provincial de Atención del Neurodesarrollo Infantil (CEPANI)”, destacó.

autismored-fotografia.jpg El trabajo presentado consistió en un entrenamiento conjunto para la intervención temprana del autismo. Molina subrayó que el modelo de atención aplicado se basa en lineamientos internacionales y actualmente se sostiene en el centro provincial. “Hoy en CEPANI brindamos atención centrada en la familia para niños con diagnóstico de trastorno del espectro autista. Tomamos como referencia el modelo de Valencia y lo replicamos en nuestro sistema público”, señaló. La presentación en Portugal En Lisboa, el especialista participó del Congreso Mundial sobre Intervención Temprana, con referentes mundiales para debatir enfoques innovadores sobre esta condición en la infancia. “Fue muy interesante presentar nuestro trabajo en este ámbito y compartirlo con colegas de todas partes del mundo. La propuesta tuvo muy buena aceptación y recibimos aportes valiosos de quienes llevan más tiempo aplicando esta modalidad”, sostuvo. Finalmente, Molina resaltó que se trata de una experiencia pionera en el país: "CEPANI es el primer centro en la Argentina en implementar esta modalidad, que ya se utiliza en EEUU, Canadá, Australia, España y Portugal. Nuestra idea es seguir formando profesionales para que este enfoque pueda llegar a otros centros de Tucumán y de provincias vecinas”, concluyó.

