Día mundial de la salud sexual: por qué se conmemora cada 4 de septiembre y su importancia

En esta fecha, se busca concientizar sobre la salud sexual como un derecho integral y promover el bienestar físico, mental y social.

Cada 4 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Salud Sexual, una fecha dedicada a promover el bienestar físico, mental, emocional y social vinculado con la sexualidad. La jornada busca garantizar el derecho a decidir con libertad, contar con información confiable y tener seguridad para prevenir riesgos como embarazos no intencionales y enfermedades de transmisión sexual (ETS).

La conmemoración también tiene el objetivo de difundir información sobre la diversidad sexual, la salud reproductiva y la importancia de experiencias sexuales seguras y placenteras, sin discriminación ni coacción, como señala la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Talleres de educación sexual integral en distintas instituciones buscan prevenir riesgos y promover la autonomía de adolescentes.

Por qué se conmemora el 4 de septiembre

Esta efeméride fue establecida en 2010 por la Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS) para visibilizar derechos que aún son negados o vulnerados y promover la educación sexual integral como herramienta de prevención y empoderamiento.

Según la OMS, la salud sexual es "un estado de bienestar físico, mental y social relacionado con la sexualidad. Implica un enfoque positivo y respetuoso hacia la sexualidad y las relaciones sexuales, así como la posibilidad de vivir experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de coacción, discriminación y violencia".

Noticia en desarrollo.-

