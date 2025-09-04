Día mundial de la salud sexual: por qué se conmemora cada 4 de septiembre y su importancia

Cada 4 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Salud Sexual, una fecha dedicada a promover el bienestar físico, mental, emocional y social vinculado con la sexualidad. La jornada busca garantizar el derecho a decidir con libertad, contar con información confiable y tener seguridad para prevenir riesgos como embarazos no intencionales y enfermedades de transmisión sexual (ETS).
La conmemoración también tiene el objetivo de difundir información sobre la diversidad sexual, la salud reproductiva y la importancia de experiencias sexuales seguras y placenteras, sin discriminación ni coacción, como señala la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Por qué se conmemora el 4 de septiembre
Esta efeméride fue establecida en 2010 por la Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS) para visibilizar derechos que aún son negados o vulnerados y promover la educación sexual integral como herramienta de prevención y empoderamiento.
Según la OMS, la salud sexual es "un estado de bienestar físico, mental y social relacionado con la sexualidad. Implica un enfoque positivo y respetuoso hacia la sexualidad y las relaciones sexuales, así como la posibilidad de vivir experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de coacción, discriminación y violencia".
