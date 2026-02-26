El paraíso de Mendoza para descansar a los pies de la Cordillera de los Andes + Seguir en









Ideal para quienes disfrutan del turismo de aventura, este lugar es perfecto no solo para recorrer, también guarda una historia que atrapa a sus visitantes.

Con paisajes imponentes, este rincón mendocido es una de las grandes alternativas para tener unas excelentes vacaciones. Argentina.gob.ar

Esta localidad mendocina se posiciona como uno de los destinos más buscados para quienes desean disfrutar de la montaña en su máxima expresión. El turismo en esta región creció gracias a la combinación de paisajes imponentes, bodegas de primer nivel y una paz que difícilmente se encuentra en otros puntos del país.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Ubicado en el corazón del Valle de Uco, este rincón ofrece una experiencia única de contacto directo con la naturaleza. Es el lugar ideal para los viajeros que buscan alejarse de las multitudes y prefieren el aire puro que baja directamente desde las cumbres nevadas de la cordillera.

Los Chacayes Argentina.gob.ar 1 El contacto con la naturaleza es uno de los grandes atractivos de este destino. Argentina.gob.ar Dónde se ubica Los Chacayes, Mendoza Los Chacayes se encuentra en el departamento de Tunuyán, una de las zonas productivas más importantes y lindas de la provincia de Mendoza. Su ubicación es ideal para el turismo, ya que se asienta justo sobre el piedemonte de la Cordillera de los Andes, a una altura que garantiza vistas espectaculares desde cualquier punto del pueblo.

La distancia desde la Ciudad de Mendoza es de aproximadamente 110 kilómetros hacia el suroeste, lo que permite llegar en poco menos de dos horas de viaje. Esta cercanía con la capital provincial lo convierte en un destino muy accesible para pasar el día o quedarse un fin de semana largo disfrutando del entorno rural.

Qué se puede hacer en Los Chacayes, Mendoza La zona es mundialmente conocida por su producción de vinos de altura, por lo que visitar sus exclusivas bodegas es la actividad principal para el turismo. Muchos de estos establecimientos ofrecen degustaciones, almuerzos con vista a los viñedos y recorridas para aprender cómo se elabora el vino en un terreno tan especial como el mendocino.

Para quienes prefieren la aventura, el terreno de montaña es ideal para realizar cabalgatas largas o salidas de senderismo por las quebradas cercanas. Los caminos de tierra y los arroyos que bajan de la nieve crean un escenario perfecto para sacar fotos y pasar una tarde de picnic al aire libre frente a los picos nevados. Una parada obligatoria para los visitantes es el Manzano Histórico, un predio donde se puede conocer el monumento a San Martín y disfrutar del río. Además, las personas que busca un desafío mayor puede hacer el trekking hacia el Chorro de la Vieja, una cascada imponente de 40 metros de altura que es de los puntos más lindos de la región. Embed - Los Chacayes, entre los mejores destinos turísticos a nivel mundial Cómo ir hasta Los Chacayes, Mendoza Para llegar en auto desde la ciudad de Mendoza, hay que tomar la Ruta Nacional 40 hacia el sur y luego empalmar con la Ruta Provincial 92. El camino está totalmente asfaltado y en muy buenas condiciones, lo que permite que la gente pueda circular sin problemas disfrutando del paisaje de arboledas y viñedos que bordea toda la ruta. Quienes no cuentan con movilidad propia pueden optar por los servicios de transporte que salen desde la terminal de ómnibus de la capital hasta el centro de Tunuyán. Una vez allí, es muy sencillo ir en remis o un taxi para completar los últimos kilómetros hasta la zona de las bodegas.

Temas Turismo