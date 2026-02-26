De cuánto es la fortuna de Trinity Rodman, la futbolista mejor paga del mundo + Seguir en









Además de ser una de las jugadoras más reconocidas del mundo, ostenta una fortuna de millones de dólares.

Una de las jugadoras más reconocidas del mundo. Imagen: Instagram del padre de Trinity

Trinity Rodman se ha consolidado como la figura central del fútbol femenino actual, no solo por su talento en la cancha, sino por haber roto todos los récords salariales de la disciplina. A sus 23 años, la delantera estadounidense ha logrado acumular un patrimonio de millones de dólares, posicionándose como un referente de éxito deportivo y financiero en la National Women’s Soccer League (NWSL).

Su reciente renovación contractual a principios de 2026 ha marcado un hito en la historia del deporte. Gracias a su desempeño estelar con la selección de Estados Unidos y su club, Rodman ha dejado de ser solo una promesa, para convertirse en la atleta mejor remunerada del planeta en su categoría, atrayendo importantes acuerdos de patrocinio con marcas globales.

Trinity Rodman2 Además de ser la más reconocida en todo el mundo, ostenta una fortuna de millones. Imagen: Reddit Quién es Trinity Rodman, la futbolista estrella del Washington Spirit La historia de Trinity Rodman es la de un ascenso meteórico. En 2021, con solo 18 años, hizo historia al convertirse en la jugadora más joven en ser elegida en el draft de la NWSL, por el Washington Spirit.

Desde su debut, demostró que estaba a la altura del desafío, liderando a su equipo hacia su primer campeonato de liga esa misma temporada y obteniendo el galardón de "Novata del Año".

Más allá de su apellido, Trinity ha forjado su propia identidad en el fútbol internacional. Ha sido pieza fundamental en la selección femenina de Estados Unidos (USWNT), destacándose especialmente en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde fue clave para la obtención de la medalla de oro. Su estilo de juego veloz y su capacidad goleadora la han llevado a ser nominada al Balón de Oro y a ser incluida en la prestigiosa lista "30 Under 30" de la revista Forbes.

De cuánto es el patrimonio de Trinity Rodman Según sitios especializados, el patrimonio neto de Trinity Rodman se estima actualmente entre los 2.6 y 3 millones de dólares. Este crecimiento exponencial en su fortuna se debe a su nuevo contrato con el Washington Spirit, que se estima en más de 2 millones de dólares anuales, convirtiéndola oficialmente en la jugadora mejor paga del mundo. Además de su salario récord en la liga, su patrimonio se ve potenciado por lucrativos contratos publicitarios con marcas como Adidas y Oakley. Estas asociaciones, sumadas a los bonos por objetivos deportivos y su presencia mediática, aseguran que la fortuna de la joven estrella continúe en ascenso durante los próximos años de su contrato, que se extiende hasta 2028.

