El tesoro oculto de la Patagonia, que mezcla lo mejor de los galeses y los mapuches

Este sitio ubicado en el sur del país es ideal para las vacaciones, ya que además de su imponente entorno natural cuenta una importante historia.

Este sitio tiene mucho para ofrecerle al turismo, con una experiencia única para sus visitantes. Trevelin

La Patagonia argentina guarda rincones que parecen sacados de un cuento, donde la historia de los inmigrantes europeos se fusiona con las raíces de los pueblos originarios. El turismo en esta región permite descubrir paisajes únicos, que combinan valles, montañas imponentes y una herencia cultural que se mantiene viva.

Esta convivencia entre dos mundos tan distintos generó una identidad, que no se encuentra en ningún otro punto del país. Sumergirse en sus calles es entender cómo la tradición galesa y la mapuche lograron convivir en un mismo espacio, sin perder su esencia.

Secretaria de Turismo de Trevelin Este lugar es ideal para disfrutar de espacios plagados de naturaleza. Secretaria de Turismo de Trevelin Dónde se ubica Trevelin El pueblo está situado en el noroeste de la provincia de Chubut, sobre el fértil Valle 16 de Octubre. Es una zona clave para el turismo regional debido a su cercanía con la frontera, ubicándose a pocos kilómetros de la ciudad de Esquel.

Su entorno está delimitado por el Parque Nacional Los Alerces, una de las reservas naturales más importantes de la zona. El paisaje se caracteriza por ríos de agua cristalina y picos nevados que rodean la villa durante todo el año.

Qué se puede hacer en Trevelin Una de las experiencias más buscadas por los visitantes es la ceremonia del té galés, donde se sirven preparaciones artesanales siguiendo recetas de los colonos. Esta actividad impulsa el turismo cultural, permitiendo a los viajeros probar la famosa torta negra en salones tradicionales que conservan la vajilla original.

En la plaza principal se puede observar un dragón tallado que representa la herencia europea de la región. Además, el Museo del Molino Nant Fach muestra cómo trabajaban los antiguos pioneros y cómo se integraron sus costumbres con las de la comunidad mapuche local. Durante la primavera, los campos de tulipanes se llenan de colores y atraen a fotógrafos de todo el país. Cerca del pueblo también se encuentran las cascadas Nant y Fall, un conjunto de saltos de agua rodeados de vegetación que se recorren por senderos muy fáciles. Embed - Iván de viaje por TREVELIN - Episodio 08 (20-10-2023) Cómo ir hasta Trevelin El acceso principal a este destino se realiza por la Ruta Nacional 259, que conecta directamente con los puntos urbanos más cercanos. La mayoría de los viajeros llega primero a la ciudad vecina para luego completar el tramo final hacia la villa turística. La corta distancia entre las localidades permite que el flujo de turismo sea constante y sencillo de organizar en vehículos particulares. El trayecto ofrece vistas panorámicas de la precordillera, convirtiendo el traslado en un paseo agradable antes de llegar al centro del pueblo.

