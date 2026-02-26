Preocupación para Scaloni: la lista de lesionados en la Selección Argentina a un mes de la Finalissima + Seguir en









La Selección Argentina suma lesionados a un mes de la final por el título intercontinental contra España. ¿Llegarán en condiciones?

Para la Selección Argentina, la Finalissima del 27 de marzo está a la vuelta de la esquina. En ese contexto, teme por la salud de varios de sus jugadores.

Las lesiones son un problema en el fútbol y en las últimas horas Scaloni respiró aliviado tras conocer que la lesión de Lisandro Martínez es menos grave de lo que se temía.

Tras someterse a una cirugía de ligamento cruzado en febrero de 2025, el defensor de 28 años volvió recién en noviembre, en la victoria frente a Crystal Palace. Ese antecedente influyó en la decisión del entrenador Michael Carrick de cuidarlo ante la mínima molestia y evitar una recaída que complique su temporada.

Sin embargo, hay otros casos que ya están descartados para la Finalissima como Juan Foyth o Giovani Lo Celso.

En tanto el cuerpo médico de la Selección argentina seguirá de cerca la evolución de otros jugadores importantes como Tagliafico o Lautaro Martínez.

La lista de los lesionados en la Selección argentina Juan Foyth: sufrió la rotura del tendón de Aquiles y quedó descartado incluso para el Mundial 2026.

sufrió la rotura del tendón de Aquiles y quedó descartado incluso para el Mundial 2026. Giovani Lo Celso: se recupera de una lesión miotendinosa en el muslo derecho y volvería recién a fines de marzo o principios de abril, por lo que no llegará a la Finalissima.

se recupera de una lesión miotendinosa en el muslo derecho y volvería recién a fines de marzo o principios de abril, por lo que no llegará a la Finalissima. Nicolás Tagliafico: arrastra un esguince de tobillo desde enero; todavía no tiene fecha confirmada de regreso.

arrastra un esguince de tobillo desde enero; todavía no tiene fecha confirmada de regreso. Lisandro Martínez: molestia en el sóleo.

molestia en el sóleo. Julio Soler: alternativa en el lateral izquierdo, también atraviesa un esguince de tobillo en el Bournemouth.

alternativa en el lateral izquierdo, también atraviesa un esguince de tobillo en el Bournemouth. Leandro Paredes: sufrió un esguince de tobillo derecho que lo dejó afuera del clásico entre Boca y Racing.

sufrió un esguince de tobillo derecho que lo dejó afuera del clásico entre Boca y Racing. Nicolás González: padece un desgarro muscular en el muslo y su presencia ante España está en duda.

padece un desgarro muscular en el muslo y su presencia ante España está en duda. Lautaro Martínez: fue diagnosticado con una distensión en el sóleo izquierdo y se estima que regresará en menos de veinte días.