Cancillería firmó un Memorándum de Entendimiento para promover el turismo con Israel

Pablo Quirno rubricó junto al ministro de Turismo de Israel, Haim Katz, un acuerdo para desarrollar el intercambio turístico entre ambos países.

En la Cancillería, la Argentina e Israel firmaron un Memorándum de Entendimiento en materia de turismo.

El canciller Pablo Quirno firmó este martes junto al ministro de Turismo de Israel , Haim Katz, un Memorándum de Entendimiento que tiene como fin impulsar el intercambio turístico entre ambos países y "desarrollar nuevos productos y servicios, impulsar oportunidades de inversión y generar empleo en el sector".

Del encuentro llevado a cabo en el Palacio San Martín formaron parte, además de los funcionarios, el Secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, y el Embajador del Estado de Israel en la República Argentina, Eyal Sela.

El tratado tiene como fin "cooperación para fomentar los viajes grupales e individuales, fortalecer la articulación entre operadores y agencias y promover la colaboración entre organismos competentes y especialistas".

En esa línea, desde la cartera de Relaciones Exteriores aseguraron: "Pevé el intercambio de conocimientos y mejores prácticas, la promoción conjunta de destinos y la difusión de información estadística y material promocional".

La rúbrica del memorándum está enmarcada en el fortalecimiento de la conectividad aérea entre ambos países, anunciado en la visita del presidente Javier Milei a Israel, en junio de 2025. En aquella oportunidad, el mandatario confirmó la apertura de una ruta directa Buenos Aires – Tel Aviv, prevista para 2026.

Según datos de Cancillería, en enero de este año ingresaron 7.545 visitantes residentes en Israel a la Argentina, un incremento del 12,7 % en comparación con el mismo período de 2025.

"Con este acuerdo, la Argentina y el Estado de Israel consolidan una agenda de cooperación orientada al crecimiento, la inversión y el fortalecimiento de los lazos entre ambos países", concluyeron desde la cartera que conduce Quirno.

Cancillería recomendó no viajar a Jalisco por la violencia tras la muerte de El Mencho

La Cancillería argentina recomendó evitar viajes a Jalisco, en México, tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, y la escalada de violencia con bloqueos y ataques. El Gobierno pidió postergar traslados, extremar cuidados y seguir alertas oficiales ante el Código Rojo decretado por enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y células criminales.

Frente al agravamiento del escenario de seguridad en el oeste mexicano, el Gobierno argentino instó a los ciudadanos a evaluar la necesidad de viajar y, salvo que sea imprescindible, postergar los desplazamientos hasta que la situación se estabilice.

En el comunicado oficial se remarcó que quienes ya se encuentren en territorio mexicano deben extremar las medidas de cuidado, mantenerse informados por canales oficiales y acatar rigurosamente las alertas de las autoridades locales, en un contexto marcado por múltiples ataques, bloqueos de rutas y cierre de infraestructuras clave.