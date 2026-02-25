Escapadas low cost: 3 joyas ocultas cerca de Buenos Aires para ir en colectivo

La provincia tiene destinos impensados que son ideales para el turismo de cercanía y sin gastar una fortuna.

La provincia de Buenos Aires alberga destinos fascinantes que permiten desconectarse de la rutina sin necesidad de recorrer grandes distancias ni realizar gastos excesivos. Estas escapadas de cercanía se han convertido en la opción preferida para quienes buscan disfrutar de la naturaleza, la gastronomía criolla y el aire puro en un solo día o durante un fin de semana.

Aprovechar el turismo regional es ideal para optimizar el presupuesto, ya que muchos de estos puntos estratégicos cuentan con una excelente conectividad mediante el transporte público. Desde pueblos con historia hasta paisajes ribereños, la oferta es variada y accesible para todos aquellos que desean viajar de forma económica y eficiente desde la capital.

Ubicado en el partido de Cañuelas, al suroeste de la Ciudad de Buenos Aires, este pintoresco pueblo parece haberse detenido en el tiempo con sus calles de tierra y fachadas centenarias. Es un destino emblemático para los amantes de la buena mesa, famoso por su oferta de embutidos, quesos artesanales y, sobre todo, por el clásico asado a la cruz que sirven en sus tradicionales pulperías y restaurantes de campo.

Además de disfrutar de un banquete criollo, los visitantes pueden recorrer la antigua estación de tren, visitar la Escuela Agrotécnica Salesiana "Don Bosco" para comprar productos regionales o simplemente caminar por la plaza principal. La tranquilidad que ofrece el entorno rural lo convierte en una de las joyas ocultas más buscadas para escapar del ruido urbano.

Para llegar desde la ciudad de Buenos Aires de forma económica, se puede utilizar la línea de colectivo 88 , que parte desde Plaza Miserere (Once) y llega directamente al pueblo. Otra opción muy utilizada es viajar hasta Cañuelas (en el servicio semirápido de la línea 51 o en tren Roca ) y desde allí tomar un colectivo local o un remís tramo corto, hasta el acceso a Uribelarrea.

Tigre A la vera del Delta, y con el Puerto de Frutos, es de los lugares con más atractivos para visitar. Imagen: Tripadvisor

Tigre

Situado al norte del Gran Buenos Aires, en la desembocadura del Delta del Paraná, Tigre es un destino que combina a la perfección la infraestructura moderna con el encanto salvaje de las islas. Su principal atractivo es el contacto directo con el agua, ofreciendo paseos en lancha colectiva o catamarán que permiten adentrarse en los laberínticos canales rodeados de una vegetación exuberante.

El punto neurálgico para los turistas es el Puerto de Frutos, un mercado a cielo abierto donde se pueden conseguir artesanías en mimbre, muebles y productos gastronómicos locales. También se destaca el Paseo Victorica para caminar junto al río, el Museo de Arte Tigre con su imponente arquitectura y el Parque de la Costa para quienes buscan adrenalina y diversión familiar.

Llegar es sumamente sencillo y económico utilizando el transporte público. La opción más tradicional es el colectivo de la línea 60, que recorre gran parte de la ciudad y finaliza en la estación de Tigre. No obstante, muchos eligen también el Tren Mitre desde Retiro, que por un costo bajo deposita a los viajeros en el corazón del centro turístico en menos de una hora.

Basílica de Luján Luján tiene un gran contenido histórico, religioso y cultural para admirar más allá de su arquitectura imponente. Imagen: Luis Argerich

Luján

Hacia el oeste de la capital provincial, la ciudad de Luján se erige como un destino que mezcla la fe, la historia y la cultura nacional. Su ícono indiscutible es la Basílica de Nuestra Señora de Luján, una impresionante obra de arquitectura neogótica que recibe a miles de peregrinos, pero la ciudad también ofrece un interesante complejo museográfico provincial y amplias zonas de recreo a orillas del río homónimo.

En el área de la ribera, los visitantes pueden disfrutar de parrillas al aire libre, ferias de artesanías y parques de juegos, ideales para un almuerzo familiar bajo la sombra de los árboles. La zona histórica permite conocer la época colonial a través de sus museos, lo que añade un valor educativo a la escapada más allá del descanso dominical.

Desde Buenos Aires, se puede llegar de manera directa y económica tomando el colectivo de la línea 57, que ofrece servicios rápidos desde Palermo u Once con una frecuencia constante. Asimismo, existe la posibilidad de viajar en el Tren Sarmiento hasta Moreno y realizar el trasbordo con el servicio ferroviario local o colectivos de la zona que llegan en pocos minutos hasta la zona de la Basílica.