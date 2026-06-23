El tesoro oculto de la Patagonia que nació de un volcán y es un paraíso para los aventureros

Este rincón patagónico es una opción ideal para el turismo, ya que combina un imponente entorno natural con una historia que ayuda a comprender el origen de sus paisajes.

Este sitio cuenta con una particular historia que ayuda a explicar cómo se formó el paisaje lo caracteriza.

El turismo sabe que en el sur del país abundan los destinos que combinan paisajes llamativos con historias que ayudan a comprender su origen. Entre ellos aparece este rincón de la Patagonia, un lugar donde el entorno natural es el principal atractivo y una de las opciones más interesantes para quienes buscan conocer escenarios diferentes.

Además de sus vistas, el destino ofrece distintas actividades que permiten recorrerlo desde varias perspectivas. Sus formaciones y características naturales le dan una identidad propia que lo distingue de otros puntos turísticos y lo convierten en uno de los paisajes más impactantes de la región.

Piedra Parada se encuentra en la provincia de Chubut, junto al río Chubut. El área protegida está ubicada entre las localidades de Gualjaina y Paso del Sapo , en una región dominada por los paisajes abiertos de la estepa patagónica.

La formación que da nombre al lugar se levanta en medio de una antigua zona volcánica y es visible desde varios puntos de los alrededores. Con 240 metros de altura y cerca de 100 metros de base, se convirtió en una de las postales más reconocidas de esta zona de la provincia.

Qué se puede hacer en Piedra Parada

Una de las actividades más populares es recorrer el Cañadón de la Buitrera, un corredor natural rodeado por paredones de roca que en algunos sectores superan los 100 metros de altura. El sendero permite internarse en uno de los rincones más sorprendentes del área protegida y es una de las excursiones más elegidas por quienes visitan la zona.

El lugar también es muy frecuentado por quienes practican trekking y mountain bike. Los caminos atraviesan distintos sectores del valle y permiten apreciar de cerca las formaciones rocosas que surgieron tras la actividad volcánica hace millones de años.

A lo largo de los recorridos aparecen cuevas con pinturas rupestres realizadas por antiguos pobladores mapuche-tehuelches. Estos vestigios permiten conocer parte de la historia humana del lugar y muestran que la zona era utilizada como refugio mucho antes de convertirse en un destino turístico.

La pesca deportiva es otra de las alternativas disponibles gracias a la cercanía del río Chubut y de otros cursos de agua de la región. Al mismo tiempo, el entorno ofrece oportunidades para observar aves, reptiles y algunas especies características de la fauna patagónica.

Embed - De Los Altares a Piedra Parada por la ruta 12 en Chubut. Naturaleza de la Patagonia 2023

Cómo ir hasta Piedra Parada

Desde Esquel hay que tomar la Ruta Nacional 40 en dirección sur. A unos 25 kilómetros aparece el empalme con la Ruta Provincial 12, donde se debe girar para continuar hacia Piedra Parada.

Tras dejar la RN40, el acceso continúa por la RP2. El camino es de ripio y conduce directamente hasta el área protegida, donde se encuentra la formación rocosa que da nombre al lugar. Hay que revisar el estado del clima antes de salir, ya que es vital para evitar cualquier tipo de accidente.