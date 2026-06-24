El rincón de Argentina que tenés que visitar para vivir el Mundial 2026 de la mejor manera

Para los fanáticos del combinado albiceleste, este lugar estrenó una atracción particular que no te podés perder en medio del clima mundialista.

Este lugar homenajea al máximo idolo de Argentina y es ideal para vivir el clima de la Copa del Mundo.

Para vivir el Mundial 2026, no hace falta hacer turismo por Estados Unidos, México o Canadá. Si bien es cierto que en esas ciudades se siente el torneo muy de cerca, hay puntos de Argentina donde se puede revivir esa pasión de una forma completamente distinta.

En este caso, en el sur del país, hay una localidad perfecta para quienes deliraron la Copa del Mundo de Argentina en Qatar y que sueñan con reconquistar el título. Con una de las figuras más importantes como protagonistas, es una alternativa ideal para los amantes del fútbol.

Cutral Co está en la provincia de Neuquén, sobre la Ruta Nacional 22 y a unos 112 kilómetros de la ciudad de Neuquén. La localidad se encuentra junto a Plaza Huincul y ambas comparten gran parte de su historia desde hace décadas.

Su nombre proviene del idioma mapuche y suele traducirse como "aguada del fuego". Durante años fue conocida por su vínculo con la actividad petrolera, aunque en la actualidad también recibe visitantes atraídos por sus monumentos, museos y distintos espacios culturales.

Qué se puede hacer en Cutral Co

El principal atractivo de Cutral Co es la estatua de Lionel Messi más alta del mundo. La obra fue inaugurada en 2025 y representa al capitán de la Selección argentina levantando la Copa del Mundo obtenida en Qatar 2022. Ubicada junto a la Ruta Nacional 22, alcanza los 26 metros de altura y se convirtió rápidamente en una de las imágenes más reconocibles de la ciudad.

La escultura fue realizada por el artista neuquino Aldo Beroisa junto a vecinos y trabajadores locales. Los trabajos demandaron cerca de un año y dieron forma a una estructura que pesa alrededor de 70 toneladas.

La figura de Messi forma parte de un conjunto de obras que llevaron a Cutral Co a ser reconocida como la Capital Provincial de los Monumentos. Entre los trabajos más conocidos también aparecen un Cristo de 15 metros de altura y una recreación de La Última Cena de 25 metros de largo. A ellos se suman otros homenajes distribuidos en distintos puntos de la localidad.

Otra visita destacada es el Museo Municipal Carmen Funes, ubicado en Plaza Huincul. Allí se exhibe la réplica completa del Argentinosaurus huinculensis, considerado el dinosaurio herbívoro más grande del mundo. También conserva fósiles hallados en la región y piezas vinculadas con la historia de la zona.

Quienes quieran profundizar en el pasado local pueden recorrer la Sala de Dioramas. A través de distintas maquetas se muestra cómo era la región en tiempos prehistóricos, la vida de los pueblos originarios, el descubrimiento del petróleo y otros hechos que marcaron el desarrollo de Cutral Co y Plaza Huincul.

Embed - La estatua más grande del mundo de Messi está en Cutral Co

Cómo ir hasta Cutral Co

La forma más sencilla de llegar es por la Ruta Nacional 22. Desde la ciudad de Neuquén el recorrido es directo y atraviesa localidades como Plottier, Senillosa y Arroyito antes de llegar a Plaza Huincul y luego a Cutral Co.

El trayecto tiene una extensión aproximada de 112 kilómetros y se puede llegar en poco más de una hora, dependiendo de las condiciones del tránsito. También existen servicios de colectivo que salen desde la Terminal de Ómnibus de Neuquén y conectan ambas ciudades.