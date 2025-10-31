El Sahara argentino que tiene las dunas más altas del continente: un paraíso del turismo aventura

Con su particular encanto y un paisaje imponente, este lugar es una de las grandes alternativas que tiene el turismo en Argentina.

Este imponente lugar ubicado en Argentina es una de las grandes atracciones para el turismo de aventura.

Hay sitios en Argentina que son capaces de emular los grandes paisajes que tan reconocidos son alrededor del mundo. Con pocas diferencias, logran impactar al turismo con paisajes impactantes y tradiciones únicas que son difíciles de encontrar en otra parte del planeta.

Catamarca cuenta con uno rincones de ensueño, que hace recordar al imponente desierto del Sahara ubicado en Egipto. Con su particular encanto, logra dejar enamorados a quienes lo elijan como destino para sus vacaciones.

Las Dunas de Tatón están ubicadas en el departamento de Tinogasta, al oeste de la provincia de Catamarca , cerca del límite con La Rioja. Se encuentran a unos 15 kilómetros del pequeño poblado de Tatón y a más de 300 kilómetros de la capital provincial.

Este lugar ubicado en Catamarca sorprende por su parecido con el desierto del Sahara.

El área forma parte del Campo de Piedra Pómez y de la zona desértica de Fiambalá , uno de los entornos naturales más singulares de la región. Sus dunas alcanzan alturas de hasta 1200 metros, consideradas las más grandes de Sudamérica.

Este destino se destaca por ofrecer una amplia variedad de actividades de turismo aventura . Una de las más populares es el sandboard , una experiencia similar al snowboard, pero sobre la arena, que permite deslizarse desde las dunas más altas disfrutando de una vista incomparable.

También se realizan travesías en vehículos 4x4 y excursiones guiadas para recorrer los distintos sectores del desierto. Muchos visitantes optan por subir a pie hasta los puntos más elevados para contemplar el atardecer, cuando la arena cambia de color y el paisaje se vuelve dorado.

Para los amantes de la fotografía, las dunas ofrecen escenarios naturales únicos. En los alrededores se pueden visitar las Termas de Fiambalá, ideales para descansar después de una jornada intensa, y el pequeño pueblo de Tatón, donde se encuentra una gastronomía local basada en comidas típicas del norte, como empanadas catamarqueñas, guisos criollos y vinos artesanales producidos en la zona.

Cómo ir hasta Las Dunas de Tatón

Desde la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, el viaje hasta Las Dunas de Tatón toma alrededor de seis horas. Se puede ir por la Ruta Nacional 60 hasta llegar a Fiambalá, y desde allí continuar unos 15 kilómetros por caminos consolidados que conducen directamente al desierto.

También existen excursiones organizadas desde Fiambalá que incluyen traslados, guías locales y actividades de aventura. El acceso requiere precaución debido a las condiciones del terreno, por lo que se recomienda hacerlo con vehículos apropiados o con la asistencia de agencias turísticas de la zona.