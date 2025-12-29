Ni Chascomús ni Tandil: la escapada cerca de Buenos Aires para refrescarte del calor y descansar + Seguir en









Una propuesta de turismo invita a cambiar de aire, bajar el ritmo y disfrutar de un entorno distinto sin alejarse demasiado de casa.

Un paisaje del interior bonaerense ofrece una pausa del calor y un entorno sereno para una escapada corta. Foto: Wikimedia Commons

Cuando suben las temperaturas, crece el interés por destinos que combinen naturaleza, tranquilidad y propuestas al aire libre. En ese escenario, el turismo de cercanía dentro de Buenos Aires gana protagonismo como alternativa para cortar con la rutina sin hacer viajes largos ni costosos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A pocas horas de la ciudad, existen localidades que ofrecen paisajes distintos, actividades culturales y espacios verdes amplios. Son lugares ideales para una escapada corta, donde el ritmo baja y el descanso se vuelve parte central de la experiencia.

Embed - AZUL como nunca lo viste Dónde se ubica Azul La ciudad de Azul se encuentra en el centro de la provincia de Buenos Aires, a unos 300 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su ubicación estratégica la conecta con distintos puntos del territorio bonaerense a través de rutas nacionales y provinciales.

El partido combina llanuras típicas de la región pampeana con sectores serranos, arroyos y lagunas. Esa diversidad natural le da un perfil particular dentro del mapa turístico del interior provincial.

Qué se puede hacer en Azul Uno de los grandes atractivos es su entorno natural. Las sierras cercanas, los espejos de agua y los paseos ribereños permiten disfrutar de caminatas, picnics y actividades recreativas al aire libre, ideales para los días de calor.

La ciudad también se destaca por su identidad cultural. Museos, bibliotecas y espacios históricos forman parte de un circuito urbano que invita a recorrer su patrimonio arquitectónico y su historia local. Durante el verano, el balneario municipal y los parques públicos concentran buena parte de la actividad. Son espacios pensados para descansar, refrescarse y pasar el día en contacto con la naturaleza. A eso se suma una agenda de eventos y propuestas gastronómicas que complementan la estadía. Restaurantes, bares y ferias locales aportan opciones para cerrar la jornada con calma. Cómo ir hasta Azul Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el acceso principal es por la Ruta Nacional 3, un recorrido mayormente asfaltado y directo. El trayecto se realiza en automóvil en aproximadamente cuatro horas, dependiendo del tránsito. Además, la ciudad cuenta con conexiones a través de otras rutas nacionales y provinciales, lo que facilita la llegada desde distintos puntos de la provincia y refuerza su perfil como destino accesible para una escapada corta.