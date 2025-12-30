Cromañón: a 21 años de la tragedia, un acto masivo reunió música y memoria en La Paternal

Familiares de las víctimas y sobrevivientes encabezaron una convocatoria con presentaciones en vivo y actividades solidarias en el estadio Malvinas Argentinas.

A 21 años de la tragedia de Cromañón , familiares de las víctimas, sobrevivientes y organizaciones sociales realizaron este martes el acto central de homenaje en la Ciudad de Buenos Aires. Bajo la consigna “A la gente solo la ayuda la gente” , la convocatoria tuvo lugar en el Estadio Malvinas Argentinas , en el barrio de La Paternal , y reunió a miles de personas en una jornada atravesada por la memoria, la música y la solidaridad.

El encuentro fue organizado por No Nos Cuenten Cromañón , que decidió trasladar el homenaje desde el Obelisco con el objetivo de mejorar las condiciones generales del evento y el cuidado de quienes participan año tras año del acto conmemorativo.

Durante la jornada se presentaron siete bandas en vivo . Entre ellas, se destacó la participación de Patricio “Pato” Fontanet , actual líder de Don Osvaldo y ex vocalista de Callejeros , la banda que tocaba en el boliche República Cromañón la noche del 30 de diciembre de 2004, cuando un incendio provocó la muerte de 194 personas.

Además de Don Osvaldo, el escenario contó con las actuaciones de Ojos Locos , Cruzando el Charco , Cabra da Peste , La Chancha Muda , Wayra Iglesias y Peligrosos Inocentes . Ojos Locos tuvo un lugar destacado en la grilla: fue una de las bandas que tocó en la previa del show de Callejeros la noche de la tragedia.

La jornada también tuvo un fuerte eje solidario. A lo largo de la tarde, los asistentes pudieron colaborar mediante Bonos Solidarios , cuya recaudación será destinada a la donación de alimentos y juguetes para barrios populares, en articulación con las organizaciones Tejiendo el Barrio y Fundación AAAJ . Los fondos recaudados también permiten sostener el Programa de Asistencia en Salud Mental , las charlas en escuelas y la realización del propio acto.

Desde la organización remarcaron que el evento se llevó adelante sin apoyo económico ni logístico del Estado, y que fue posible exclusivamente gracias al acompañamiento de la comunidad. “Retomamos el valor de la solidaridad como eje central de la memoria colectiva: fueron los gestos solidarios los que salvaron vidas aquella noche”, expresaron en un comunicado.

Además de los shows musicales, el acto incluyó discursos de familiares, sobrevivientes y referentes del espacio de memoria, así como expresiones culturales como pintura, poesía y danza. “Reafirmamos el compromiso con la memoria, la verdad y el acompañamiento colectivo”, señalaron los organizadores.

Cromañón, una de las peores tragedias de la historia argentina

Cromañón era un boliche conocido para el mundo del rock argentino, en donde cientos de bandas iniciaron sus primeros pasos. El 30 de diciembre de 2004 se disponía a tocar una banda que iba en ascenso: Callejeros. El lugar estaba abarrotado de fanáticos y las medidas de seguridad no se cumplieron y no lograron evitar la tragedia que sucedió horas antes de la medianoche.

Durante el recital de la banda liderada por Patricio Fontanet, una bengala incendió parte del techo y comenzó la mayor tragedia de la música en la historia argentina.

Sin embargo, el fuego no fue el único culpable ya que luego se dio a conocer que en la discoteca había un total de 3.500 personas, cuando el máximo habilitado por el Gobierno porteño era de 1.031. La decisión de las autoridades en concederle la licencia al boliche fue en base a planos que no coincidían con la arquitectura del mismo.

El establecimiento no cumplía con las normas de seguridad correspondientes ya que las salidas de emergencia no estaban habilitadas y se encontraban cerradas con candado, no funcionaban los matafuegos ni la manguera de incendios y tampoco había plano de evacuación.

Por todo esto, Omar Chabán, dueño de Cromañón, fue uno de los principales responsables junto con el Gobierno Municipal de Aníbal Ibarra. En el juicio posterior, el propietario fue condenado a diez años y nueve meses de prisión.

Lo mismo sucedió con los miembros de Callejeros, quienes recibieron penas de entre cinco y siete años. En el caso del cantante Patricio Fontanet, le dieron siete años, para el baterista Eduardo Arturo Vázquez seis y cinco para los restantes músicos de la banda. Por su parte, el escenógrafo del grupo, Horacio Cardell, fue condenado a seis años, mientras que el colaborador Raúl Villareal recibió seis.