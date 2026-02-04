El rincón mágico de Buenos Aires para una escapada romántica lejos del caos de la ciudad + Seguir en









Si buscás tranquilidad, ya sea en pareja, con amigos, en familia o hasta en soledad, este lugar es ideal.

Un destino tranquilo, rural, con grandes espacios verdes y una gastronomía tentadora. Imagen: Municipio San Andrés de Giles

Para una experiencia de turismo diferente en Buenos Aires, existe un destino rural que se aleja del ruido urbano y promete tranquilidad, naturaleza y buena gastronomía para una escapada de fin de semana o simplemente un paseo de descanso. Rodeado de paisajes campestres y con opciones tanto para días como para noches bajo las estrellas, es ideal para desconectarse del ritmo acelerado de la gran ciudad.

Este lugar se llama Espora, un pequeño pueblo bonarense que conserva su encanto de campo con caminos de tierra, almacenes tradicionales, propuestas de glamping y restaurantes rurales donde se puede disfrutar de un asado o una picada criolla. La combinación de naturaleza, historia y buena comida lo convierte en un plan perfecto tanto para parejas como para familias.

Espora El pueblo ofrece productos regionales que tientan a cualquier turista. Imagen: Agroempresario Dónde se ubica Espora Espora está ubicado en el partido de San Andrés de Giles, en la provincia de Buenos Aires, formando parte del circuito de pueblos rurales del interior bonaerense. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se llega tras recorrer unos aproximadamente 120-130 km hacia el oeste, lo que equivale a entre una hora y veinte minutos y dos horas en auto, según el tránsito y el punto de partida.

Este paraje queda cerca de la localidad cabecera de San Andrés de Giles (a unos 20-25 km) y no muy lejos de otras zonas campestres y estancias tradicionales que conforman el mapa de escapadas rurales a corta distancia de Buenos Aires, lo que lo hace accesible para una salida de fin de semana o incluso para un paseo de un día.

Qué se puede hacer en Espora En Espora hay varias actividades para disfrutar en pareja o con amigos: para quienes prefieren glamping, existen domos y estructuras equipadas que combinan el espíritu del camping con comodidades modernas y permiten pasar la noche bajo el cielo estrellado.

Almacén de Espora Con una arquitectura que remite a tiempos pasados y grandes espacios verdes, invita a pasear y disfrutar su tranquilidad. Imagen: Allá Vamos/Facebook También se puede hacer caminatas o paseos en bicicleta por los caminos rurales, explorar los antiguos túneles ferroviarios o simplemente relajarse en medio de un entorno natural tranquilo. La gastronomía es otro de los atractivos principales: el tradicional Almacén Espora y otros establecimientos de campo ofrecen picadas, carnes a la parrilla, sándwiches al disco, empanadas caseras y postres típicos, todo con sabores locales. Además, hay opciones con pileta y menú criollo para complementar la experiencia. Cómo ir hasta Espora Para llegar a Espora desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en auto, lo habitual es tomar la Autopista Acceso Oeste en dirección hacia Luján y luego continuar por la Ruta Nacional 7. Al llegar al kilómetro 120, se debe girar hacia un camino rural que conduce directamente al pueblo tras unos 8 kilómetros por tierra. Si preferís combinar transporte público y traslados, otra alternativa es tomar el Ferrocarril Sarmiento hasta Luján, desde donde hay colectivos locales hacia San Andrés de Giles y luego un remís o traslado local hasta Espora, lo cual facilita la llegada incluso si no viajás en vehículo propio.