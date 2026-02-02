Un destino argentino ideal para descansar y descubrir oro escondido en el agua + Seguir en









Con una actividad fuera de lo común, este sitio les permite a sus visitantes disfrutar de una experiencia única.

Este rincón argentino tiene una actividad más que peculiar para ofrecerle al turismo. Argentina.gob.ar

Argentina cuenta con muchos puntos interesantes para el turismo, con un sinfín de actividades que suelen ser las más elegidas por la mayoría. Pero también quedan rincones por descubrir, con atractivos únicos, como el hecho de permitirles a sus visitantes la oportunidad de buscar oro.

Acompañado de un entorno natural y tranquilo, alejado de las grandes concentraciones de gente y con ese detalle mencionado anteriormente, se convierte en una alternativa única. Ya sea con la familia o amigos, le permite a la gente disfrutar de algo fuera de lo común.

La Carolina Agencia de Noticias San Luis Este pueblo le permite a sus visitantes la oportunidad de encontrar oro. Agencia de Noticias San Luis Dónde se ubica La Carolina La Carolina está ubicada en la provincia de San Luis, dentro del departamento Coronel Pringles, a unos 80 kilómetros de la ciudad capital. Se asienta sobre la ladera del cerro Tomolasta, en plena sierra central puntana, a una altitud aproximada de 1600 metros sobre el nivel del mar.

Su emplazamiento serrano determina tanto el clima como el entorno natural, con arroyos de agua clara, ríos de montaña y formaciones rocosas vinculadas a la actividad minera histórica que dio origen al pueblo a fines del siglo XVIII.

Qué se puede hacer en La Carolina La actividad más conocida es la búsqueda de oro en el Río Amarillo. Allí se realiza la experiencia de batea, una práctica guiada en la que los visitantes aprenden a remover la arena del río con recipientes especiales para detectar pequeñas pepitas. El oro aparece en fragmentos diminutos, visibles por su brillo, y forma parte del atractivo histórico del lugar.

Otro de los recorridos centrales es la visita a la mina de oro inglesa, explotada durante el siglo XIX. El circuito incluye galerías subterráneas, túneles excavados en la roca y restos de herramientas utilizadas en la extracción, con explicaciones sobre cómo funcionaba la minería en esa etapa. El pueblo también permite recorrer su casco urbano, con construcciones de piedra y calles cortas, y visitar el museo local, donde se exhiben documentos, objetos y relatos vinculados al pasado colonial y minero. La propuesta se completa con gastronomía regional, basada en platos simples y elaboraciones caseras. Cómo ir hasta La Carolina Desde la ciudad de San Luis se accede en vehículo particular por la Ruta Provincial 9. El trayecto es de aproximadamente 80 kilómetros y demanda alrededor de una hora y media de viaje, atravesando caminos serranos asfaltados en su mayor parte. También es posible llegar mediante excursiones organizadas que parten desde la capital provincial y conectan La Carolina con otros puntos turísticos cercanos. En invierno, se recomienda consultar el estado del camino y las condiciones climáticas antes de viajar, debido a las bajas temperaturas propias de la zona.

