El rincón poco conocido de Buenos Aires que conquista al turismo con su tranquilidad y su rica comida

Castilla se suma al mapa del turismo rural en Buenos Aires con propuestas gastronómicas auténticas y un entorno que invita a desconectar del ruido.

Una de las alternativas para el turismo en la provincia de Buenos Aires.

En tiempos de caos urbano, muchos buscan escapar de la ciudad. La provincia de Buenos Aires se posiciona como una opción ideal para el turismo rural , con pueblos que sorprenden por su calma, historia y sabores.

A 150 kilómetros de la Capital, Castilla aparece como un destino inesperado. Su tranquilidad, su estación ferroviaria detenida en el tiempo y su potente oferta gastronómica lo transforman en una joya que gana popularidad fin de semana tras fin de semana.

En el corazón de Buenos Aires, Castilla renace como destino de turismo rural gracias a su calma, buena comida y esencia de pueblo auténtico.

Castilla está ubicada en el partido de Chacabuco , al noroeste de la provincia de Buenos Aires, y cuenta con apenas 700 habitantes. En el pasado llegó a tener más de 3.000, pero el cierre del ferrocarril provocó un éxodo masivo. Hoy, el pueblo revive con el impulso del turismo.

La localidad se encuentra sobre la Ruta Provincial 42, lo que permite llegar fácilmente desde distintos puntos del interior o desde CABA. Su acceso rápido, combinado con su entorno rural, la convierte en una opción perfecta para una escapada.

Qué se puede hacer en Castilla

El atractivo principal de Castilla es su cocina. El restaurante El Stud, por ejemplo, se especializa en carnes a la estaca, lechón, achuras y platos de olla durante el invierno. Su carta incluye también postres caseros como flan, lemon pie o tiramisú. Por la demanda, conviene reservar con anticipación.

El Comedor de Stella es otro clásico imperdible. Allí se sirven las que muchos consideran las mejores milanesas de la provincia. Reconocido por revistas gastronómicas, este restaurante familiar mantiene recetas tradicionales con productos de la zona.

Quienes buscan algo rápido pueden visitar Mucho Gusto, una rotisería con pizzas, empanadas y tartas. Para los fanáticos de la pizza artesanal, Los Mazzetti ofrece una experiencia distinta en una casona centenaria frente a la plaza del pueblo.

Además de comer, Castilla invita a recorrer su antigua estación de tren, descansar bajo sus árboles o simplemente caminar por sus calles. El silencio, la amabilidad de los vecinos y la sensación de estar en otro tiempo completan la experiencia.

Cómo ir hasta Castilla

Desde la Ciudad de Buenos Aires, se puede llegar a Castilla en auto tomando la Ruta Nacional 7 hasta Chacabuco y luego desviando por la Ruta Provincial 42. El viaje demanda alrededor de dos horas y media.

Otra alternativa es combinar tren hasta Chacabuco con algún medio de transporte local o privado que conecte hasta el pueblo. Aunque el tren ya no pasa por Castilla, el recorrido sigue siendo accesible para quienes buscan una aventura distinta.