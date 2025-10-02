A dos horas de Buenos Aires: la escapada perfecta para disfrutar del turismo rural en la provincia

A dos horas de Buenos Aires, Verónica ofrece turismo rural con estancias, gastronomía típica y naturaleza ideal para una escapada de fin de semana.

En la provincia de Buenos Aires crece la búsqueda de escapadas auténticas por parte de familias y viajeros. Al igual que en regiones como Salta, Mendoza o Río Negro, el auge del turismo rural aquí combina paisajes naturales, tradiciones vivas y una gastronomía que transforma cada visita en una experiencia de descanso y disfrute.

Entre esas alternativas destaca Verónica , una localidad que invita a descubrir paisajes tranquilos, actividades de campo y propuestas culturales únicas. Su encanto la convierte en un destino ideal para quienes desean reconectar con la vida simple sin alejarse demasiado de la gran ciudad.

La localidad de Verónica se encuentra en el partido de Punta Indio , a unos 90 kilómetros de La Plata y aproximadamente a dos horas de la Ciudad de Buenos Aires. Rodeada de campo y aire puro, conserva un estilo pintoresco con fuerte identidad rural.

Fundada en 1914, mantiene vivas las tradiciones de pueblo y un entorno natural que seduce a los visitantes que buscan una escapada tranquila, alejada del bullicio de las grandes urbes

Qué se puede hacer en Verónica

Verónica ofrece múltiples actividades pensadas para el descanso y la aventura. Desde paseos en avioneta y caminatas por la ribera del Río Samborombón hasta cabalgatas entre campos abiertos, el turismo aquí combina naturaleza y emoción.

Las estancias de la zona permiten participar en labores agropecuarias, como ordeñe y cosecha, mientras que los visitantes disfrutan de comidas típicas con productos frescos y recetas regionales.

La propuesta cultural incluye recorrer la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, ubicada en la Plaza San Martín, y descubrir rincones históricos como la vieja estación de trenes o el puente sobre el arroyo local.

Además, la vida nocturna sorprende con bares, pubs y restaurantes que combinan gastronomía local e internacional, consolidando a Verónica como un destino completo para el fin de semana.

Cómo ir hasta Verónica

Llegar a Verónica es sencillo: desde La Plata se toma la calle 44 hasta la rotonda de Olmos y luego se continúa por la Ruta Provincial Nº 36 en dirección sur. El trayecto ofrece vistas campestres que anticipan el encanto del destino.

Otra opción es viajar en micro desde la Terminal de La Plata a través de la empresa El Expresso (Unión Platense), lo que facilita la visita incluso para quienes no cuentan con vehículo propio.