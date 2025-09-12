Para mujeres mayores de 50 años: el ejercicio de solo 5 minutos que promete ayudarte a tener un abdomen plano







Cómo lograr uno de los objetivos físicos más buscados a través de un entrenamiento simple y con ejercicios accesibles.

La mejor manera de entrenar el abdomen en casa.

A partir de los 50 años, es normal comenzar a notar diferencias en el cuerpo por el tiempo y los cambios hormonales. Acumulación de grasa abdominal y la pérdida de masa muscular son algunas de las principales preocupaciones, pero pueden mejorarse con una rutina de ejercicios sencilla y efectiva.

Uno de los entrenamientos más recomendados por especialistas en salud es la plancha abdominal. Este ejercicio, que puede realizarse en tan solo cinco minutos al día, ha demostrado ser eficaz no solo para tonificar el abdomen, sino también para mejorar la postura, fortalecer el cuerpo y prevenir dolores lumbares.

Plancha abdominal Este es uno de los ejercicios más completos, efectivos y accesibles.

La plancha: los beneficios de este sencillo ejercicio Al ser un ejercicio isométrico trabaja los músculos sin necesidad de movimiento, manteniendo una posición estática. Esta característica la convierte en una opción segura y accesible para mujeres mayores, minimizando el riesgo de lesiones mientras se fortalece el core. Al activar esta zona, se mejora la estabilidad del cuerpo y se contribuye a una mejor postura en las actividades diarias.

Además, la plancha tiene un efecto tonificante general. Aunque su objetivo principal es el abdomen, también involucra brazos, glúteos, espalda y piernas, convirtiéndola en un ejercicio completo. Con tan solo unos minutos al día, se puede lograr una mejora visible en la firmeza del vientre, reducir el volumen abdominal y aumentar la resistencia muscular.

Cómo realizar la plancha de manera correcta Para hacer una plancha efectiva es importante prestar atención a la técnica. Se comienza apoyando los antebrazos en el suelo, con los codos alineados al ancho de los hombros. Las piernas deben estar estiradas hacia atrás, con los pies apoyados en las puntas. El cuerpo debe formar una línea recta desde la cabeza hasta los talones, evitando levantar demasiado la cadera o dejar que caiga. La mirada debe ir hacia el suelo para mantener el cuello relajado. La clave está en mantener la contracción del abdomen durante todo el ejercicio, respirando de manera controlada y sin tensar el cuello ni los hombros. Para comenzar, se recomienda sostener la postura durante 20 o 30 segundos, e ir aumentando el tiempo progresivamente hasta llegar a los 5 minutos diarios, que pueden dividirse en series.

