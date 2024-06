Emigrar a Australia: cuándo se puede ahorrar por mes si cobro el sueldo mínimo

A pesar de estos estándares, también se conoció que los ciudadanos de Australia suelen ganar entre 25 y 30 dólares australianos por hora, según el sector y la demanda. Además, la población del país se encuentra ante un inminente aumento del mínimo a 24,10 dólares australiano, planificado para el próximo 1 de julio.

Embed - Western Australia – A place to work like no other