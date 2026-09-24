De cada 4 personas con migraña, tres son mujeres + Agregar ámbito en









Un trastorno neurológico que afecta con mayor frecuencia a la población femenina. Los motivos, las claves para reconocer los síntomas y las recomendaciones para evitar nuevos episodios.

Hábitos saludables y pautas diarias para reducir la intensidad de las crisis. Magnific

La migraña es un dolor intenso de cabeza que suele manifestarse a partir de la pubertad y afecta principalmente a personas de entre 20 y 40 años. De acuerdo con datos neurológicos y entidades de investigación sobre la salud femenina, de cada cuatro personas que sufren esta condición, tres son mujeres.

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El motivo está ligado a la influencia hormonal. Procesos como el ciclo menstrual, el embarazo, la menopausia o el consumo de anticonceptivos pueden desencadenar o intensificar los ataques. Si bien existe una predisposición genética, las crisis también se activan por factores ambientales como luces brillantes, ruidos fuertes, olores intensos y cambios bruscos de temperatura.

Las hormonas y los estímulos ambientales son los principales desencadenantes de las crisis de migraña. Magnific Cómo identificar la migraña Los síntomas habituales incluyen un dolor punzante e intenso, focalizado casi siempre de un solo lado de la cabeza, con una duración que oscila entre varias horas y tres días consecutivos. Durante las crisis se presentan las siguientes manifestaciones:

Náuseas y vómitos

Sensibilidad extrema a la luz y a los ruidos

Fenómeno de aura previo al dolor, caracterizado por la visión de luces, hormigueo en el cuerpo o dificultades temporales en el habla Cuándo hay que consultar con un especialista Se recomienda realizar una evaluación médica cuando el dolor aparece de forma repentina y severa, si se localiza en un ojo, si está acompañado por trastornos visuales o si genera confusión y desmayos. También se debe concurrir al médico si las molestias interfieren en la rutina diaria, empeoran en duración o si se presentan episodios más de cinco veces al mes para acceder a un tratamiento preventivo.

Especialistas en neurología advierten que cuando el dolor de cabeza aparece más de cinco veces en un mismo mes es un indicador claro para acudir al médico. Una consulta a tiempo permite acceder a tratamientos preventivos específicos para reducir la cantidad e intensidad de los ataques, evitando que las crisis constantes alteren la rutina diaria o deriven en complicaciones mayores.

Analgésicos y migraña Frente a cuadros de dolor severo es frecuente el recurso de los analgésicos de venta libre. Sin embargo, el consumo de estas pastillas durante más de 10 días al mes puede generar un efecto adverso, agravando el problema y desencadenando un mayor nivel de dolor. La intervención neurológica permite recetar medicamentos específicos orientados a cortar la crisis de raíz, evitando la dependencia a los calmantes comunes. Los especialistas recomiendan realizar actividad física aeróbica al menos cuatro veces por semana para prevenir los dolores de cabeza. Magnific Cómo prevenir las migrañas Para disminuir la cantidad e intensidad de las crisis se aconseja adoptar los siguientes hábitos: Practicar actividad física aeróbica , como caminar, trotar o andar en bicicleta, al menos cuatro veces por semana durante 40 minutos

, como caminar, trotar o andar en bicicleta, al menos durante 40 minutos Mantener horarios regulares de comida y evitar los ayunos prolongados

y evitar los ayunos prolongados Evitar la exposición a temperaturas elevadas, luces brillantes, ruidos intensos y aromas penetrantes

Mantener un registro donde se anote la fecha, duración y factores previos a cada dolor de cabeza

donde se anote la fecha, duración y factores previos a cada dolor de cabeza Respetar las horas de descanso y mantener horarios fijos para dormir

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