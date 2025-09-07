Espacios gastronómicos ideales para reuniones y eventos

Guía de restaurantes en Buenos Aires que disponen de ámbitos para meetings y, en algunos casos, con la posibilidad de contratar el servicio de catering.

A continuación, una guía de sitios gastronómicos en CABA y alrededores ideales para hacer reuniones y meetings con una propuesta de cocina abundante para degustar las mejores recetas .

En el corazón de Palermo , sobre la planta alta de ORNO cantina, se esconde un rincón pensado para quienes buscan experiencias a medida. Se trata de CIMA, un rooftop con estilo propio que combina el encanto de una barra con la apertura de una terraza que brinda aire fresco, vista privilegiada y un ambiente descontracturado, ideal para celebraciones privadas, presentaciones, charlas, almuerzos o encuentros corporativos. El espacio, que puede adaptarse según cada ocasión, cuenta con capacidad para hasta 35 personas sentadas o 50 en formato cóctel , con mesas, sillas y disposición flexible.

Cada evento se arma a medida: desde almuerzos o cenas con la impronta ítalo-pop de ORNO , fainá sticks, pizzas napoletanas y Detroit, empanadas al horno de leña y cócteles clásicos, hasta propuestas de cocina personalizada, diseñadas especialmente para la ocasión. La barra, liderada por Flavia Arroyo, tiene un rol central: puede ofrecer desde maridajes hasta un taller de coctelería exclusivo, pensado para equipos de trabajo, celebraciones de cumpleaños o grupos que quieran vivir la posibilidad de aprender y disfrutar al mismo tiempo.

Con su atmósfera cálida y lúdica, CIMA es ese lugar dentro de ORNO donde todo se vuelve más cercano, distinto y memorable. Un rincón escondido de la ciudad que amalgama buena mesa, tragos de autor y la posibilidad de diseñar cada detalle

WINO

Wino es un nuevo restaurante con concepto de vino que brinda una experiencia distinta en Palermo: acercar el mundo del vino sin solemnidades, con una carta amplia y una cocina breve, pero cuidada al detalle. Cuenta con 120 etiquetas que combinan proyectos de pequeños y medianos productores junto con referencias históricas e internacionales.

WINO_FLIGHT BLANCOS Dirección: Thames 1347, Palermo.

Además, ofrece 15 vinos por copa y una sección de flights semanales que invitan a recorrer estilos y regiones. Todo a precio de vinoteca, para que la velada sea accesible y cercana. En planta baja, el salón principal cuenta con 48 cubiertos y en la planta alta Wino suma un espacio exclusivo, una cava con sala VIP para 12 personas, ampliable a 20, que recuerda a un living con mesa comunitaria, biblioteca y proyector.

WINO_CAVA SALON VIP Sala VIP de WINO.

Este ámbito íntimo resulta ideal para degustaciones dirigidas, presentaciones de bodegas, encuentros culturales, corporativos, reuniones privadas o cumpleaños, con formatos flexibles que se adaptan a cada ocasión, y una propuesta gastronómica que incluye desde platitos, como buñuelos verdes con emulsión cítrica o baos de pesca curada, hasta pastas caseras como el Nino Bergese.

LA TERRAZA DE LA CARBONERA

En La Terraza de La Carbonera, los eventos privados y celebraciones encuentran un escenario único en pleno San Telmo. Ubicada en el último piso de un edificio centenario, cuidadosamente restaurado, esta terraza vidriada, con techo y paredes transparentes, brinda un espacio luminoso, versátil y cálido, con vistas abiertas al barrio y una ambientación que combina lo contemporáneo y lo barrial. El edificio, que ya de por sí cuenta una historia, se adapta a múltiples formatos: desde cenas íntimas hasta lanzamientos de marca, recepciones sociales o encuentros culturales.

La Terraza de la Carbonera Dirección: Carlos Calvo 299, esquina Balcarce, San Telmo.

Cada evento se diseña a medida, sin paquetes prearmados. Esto incluye el alquiler de distintos sectores, salón principal, terraza y entrepiso, un catering integral con menús servidos, finger food o estaciones temáticas, una barra completa con vermuts, vinos y whiskies, y equipamiento técnico de primer nivel en sonido, iluminación y proyección.

La Terraza de la Carbonera - espacio Espacio en La Terraza de la Carbonera.

También pueden incorporarse propuestas artísticas como fragmentos del show de tango, músicos o performances, junto con asistencia en logística, ambientación y producción general. Con disponibilidad todos los días de la semana, horarios flexibles y capacidad adaptable, La Terraza de la Carbonera ofrece una experiencia auténtica y personalizada.

TERO

Ubicado a pocos minutos de Nordelta, Tero se presenta como un oasis gastronómico ideal para quienes buscan organizar un evento privado o una celebración en un entorno moderno, natural y cuidadosamente diseñado. El restaurante y salón de eventos ofrece espacios versátiles que van desde un salón íntimo para 30 personas hasta un amplio sector con capacidad para 250 invitados, donde es posible disfrutar de un servicio integral que incluye catering personalizado, decoración, entretenimiento y temáticas adaptadas a cada ocasión.

Tero - Interior (1) Dirección: Av. Agustín M. García 9501, Tigre.

Su ambientación combina la calidez de la madera, la amplitud de los ventanales y una cuidada acústica diseñada por Willich Argentina, garantizando confort incluso en reuniones concurridas. A esta propuesta se suma su terraza vidriada con vista al espejo de agua y la elegancia de su salón principal, que enmarcan cada encuentro en un escenario único.

Tero - platos (8)

La experiencia se completa con una cocina de autor que fusiona tradición e innovación, con platos destacados como el ojo de bife al kamado, risotto de mariscos o burratina con salmorejo, y una amplia selección de bebidas que incluye vinos especialmente elegidos, cócteles de autor, cervezas artesanales y opciones sin alcohol.

CROQUE MADAME PALACIO PAZ

En Croque Madame Palacio Paz, la propuesta gastronómica se complementa con espacios únicos que lo convierten en un lugar ideal para reuniones y celebraciones de distintos tamaños.

croque madame jardin (1) Dirección: Avenida Santa Fe 750, Retiro.

Como restaurante, se reciben reservas de hasta 25 personas, con la posibilidad de ubicar a los grupos en sectores exclusivos tanto en el salón de su segundo piso o en el jardín, donde destaca el encantador rincón bajo el árbol. Para quienes buscan mayor privacidad, también cuentan con salones reservados: uno con capacidad para 25 invitados, y otro que admite hasta 40, pudiendo unirse ambos para grupos de hasta 65 personas. Cuando el número de asistentes supera esa cifra, el Palacio ofrece sus elegantes salones principales, con capacidad de 300 a 350 personas, perfectos para eventos de gran escala.

Croque Madame mesa (2) Gastronomía en Croque Madame Palacio Paz.

La gastronomía se adapta a cada ocasión: desde un menú premium de tres pasos entrada, principal y postre, para grupos reducidos, hasta alternativas para eventos más amplios, con opciones formales de mesa o bien un formato más dinámico de cóctel, con islas y finger food diseñados a medida.

La Parolaccia

La Parolaccia es un referente de la cocina italiana en Buenos Aires con más de treinta años de trayectoria. Su propuesta se centra en platos tradicionales de la península elaborados con recetas que combinan pasta artesanal, carnes, pescados y antipasti.

La Parolaccia_09537 Direcciones: Riobamba 1046, Barrio Norte; Presidente Roberto M. Ortiz 1865, Recoleta; Cerviño 3561, Palermo; Av. del Libertador 5823, Belgrano; Av. del Libertador 5836, Belgrano; Alicia Moreau de Justo 1052, Puerto Madero; Olga Cossettini 302, Madero Downtown; Av. del Libertador 14621, San Isidro; Km 42.5, Colectora Panamericana, Pilar.

Dentro de sus espacios, uno de los más destacados es el sector privado que ofrece un ambiente diseñado para encuentros grupales, ideal para reuniones familiares, corporativas o celebraciones. Allí los comensales pueden optar por un menú diseñado a medida. Esta alternativa permite tener una experiencia completa sin dejar de lado la esencia de la casa, que convierte a La Parolaccia en el lugar perfecto para disfrutar del encuentro.

LA PAROLACCIA_42237 La Parolaccia.

GRANERO

Granero se ubica en Rincón de Milberg, con una propuesta que integra cocina casera de lujo, huerta propia y técnicas de fuego como el horno de barro y el grill. Carnes seleccionadas, pastas caseras y una cava con más de 120 etiquetas son de la partida.

GRANERO_7818 Dirección: Olivares 190, Rincón de Milberg, Tigre.

El espacio fue concebido con un espíritu sustentable y ofrece diferentes sectores para disfrutar. Entre ellos, se destaca un ámbito reservado dentro del salón principal, pensado para encuentros privados con servicio personalizado. Allí es posible organizar celebraciones privadas o reuniones laborales con la opción de un menú diseñado según la ocasión. Esta alternativa combina la experiencia gastronómica del lugar con la comodidad de un ámbito exclusivo. Granero, además, acompaña cada con coctelería de autor y productos de estación que fortalecen su identidad.

Granero - horno al fondo Horno al fondo en Granero.

FOGA

En la esquina de Thames y Honduras, en pleno Palermo, funciona FOGA, una parrilla que centra su propuesta en técnicas de ahumado aplicadas a carnes, vegetales y panes artesanales. El restaurante ocupa una casona de tres niveles, con distintos salones y ambientes pensados para diferentes momentos. Entre ellos, el entrepiso aparece como el espacio ideal para encuentros privados, reuniones laborales o celebraciones en grupos reducidos.

FOGA_01616 Dirección: Honduras 5098, Palermo.

Allí se puede optar por un menú fijo que incluye cortes seleccionados y guarniciones acompañados por vinos de su cava visible. La ambientación combina materiales nobles y elementos de época que dialogan con la estructura original. FOGA propone descubrir la experiencia del humo en el corazón gastronómico de la ciudad.

FOGA7859 Cortes seleccionados y guarniciones acompañados en FOGA.

LA VICENTE LÓPEZ

La Vicente López es un referente con más de dos décadas de trayectoria que mantiene viva la tradición española a través de recetas transmitidas de generación en generación. Su propuesta combina desayunos, meriendas, tapas, carnes, pescados y pastas de elaboración propia, además de una carta de vinos y cócteles clásicos.

LA Vicente Lopez_P08687 Dirección: Av. Maipú 701, Vicente López.

El salón principal refleja la historia familiar y está acompañado por una ambientación que refuerza el espíritu de encuentro. Uno de los atractivos del local es el espacio del primer piso, disponible para reuniones privadas y celebraciones. Allí se puede optar por un menú fijo que organiza cada momento de manera práctica. La posibilidad de reservar este ambiente exclusivo brinda comodidad para celebrar en este sitio que siempre invita al encuentro.

LA VICENTE LOPEZ_P08450 Salón de La Vicente López.

ENERO

Enero Costanera, destino gastronómico versáti, es ideal para celebraciones tanto sociales como corporativas. Este exótico lugar transmite una atmósfera de verano y relajación, con ambientes diversos que se ajustan a las necesidades de cada evento.

Enero salón 1 Dirección: Av. Rafael Obligado 7180, Costanera.

Con capacidad para albergar entre 20 y 500 personas, Enero cuenta con mobiliario exclusivo, jardines exuberantes y una ubicación con vista al río. Sus espacios incluyen una mesa comunal en el salón principal, perfecto para albergar hasta 20 comensales, que otorga intimidad por su ubicación, y un jardín selvático semitechado con capacidad para más invitados.

Enero - Terraza 1 Terraza de ENERO.

El experimentado equipo garantiza una propuesta culinaria de primer nivel, con opciones de catering del chef Gastón Di Giorgio que abarcan desde entradas frías, como scon de trucha curada, y calientes, como hasta cazuelas de lomo o ñoquis de provoleta, y postres como pavlova de frutos rojos. La barra libre por evento incluye cócteles clásicos y otros de autor, como el Enero 365, preparado con Gancia Hibiscus, almíbar de albahaca y pepino, cordial de ananá y licor de sauco).