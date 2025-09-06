Ideal para adultos mayores: el ejercicio simple y sencillo que reduce el riesgo de enfermedades graves







Siempre se supo que caminar es saludable para el corazón, pero este reto lo convierte en un ejercicio óptimo y más completo.

Ejercicios accesibles y efectivos para cuidar la salud.

Para prolongar la esperanza y mejorar la calidad de vida no hay mejor remedio que una rutina regular de ejercicios. Si a esto le sumamos una alimentación consciente, se puede lograr un estilo de vida fitness que brinde un bienestar considerable, así como más movilidad y autonomía, sobre todo, en adultos mayores.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Uno de los ejercicios más efectivos y menos impactantes en los huesos y articulaciones es la caminata. Caminar a paso medio o ligero trae enormes beneficios para la salud, desde control de peso y mayor agilidad, hasta la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Si a esto le sumamos un reto, los beneficios serán mayores.

Caminar La mejor manera de cuidar la salud y el bienestar físico y mental.

Cuántos pasos se deben hacer para reducir el riesgo de graves problemas de salud Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la actualidad, sólo una tercera parte de los adultos mayores realiza actividad física, por lo menos, cumpliendo con el mínimo necesario para el bienestar. Un buen ejercicio, simple y accesible es el de caminar. Y si bien siempre se habla de la meta de los 10.000 pasos, esto no debe ser necesariamente así, aunque mientras más se camine, mejor será.

Hasta ahora, la evidencia científica se ha centrado en los efectos en la salud cardiovascular, pero caminar puede tener otras implicancias en la salud, ayudando a prevenir enfermedades más graves, sobre todo si se llega a un mínimo de 7.000 pasos al día.

El estudio, que analizó a más de 160.000 adultos mayores, arrojó como resultado que esta cifra de actividad impacta fuertemente en la reducción del riesgo de mortalidad. Tiene efectos sobre la salud cardiovascular, reduciendo el 25% del riesgo de contraer enfermedades de este tipo, y hasta evita en un 6% el riesgo de padecer cáncer . También, reduce en un 14% la diabetes tipo 2, en un 38% la demencia, 22% la depresión y 28% las caídas. Un ejercicio reducido también tienen beneficios: qué pasa si camino 4.000 pasos diarios En caso de buscar metas más accesibles, sobre todo en un principio, el ejercicio de caminar 4000 pasos también tiene grandes beneficios para la salud. Si bien los resultados no son los mismos, las mejoras en indicadores son bastante similares, sobre todo en enfermedades cardiovasculares.

Temas Ejercicios

Fitness