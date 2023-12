Especial para los finales: este es el mejor método para tomar apuntes

primer-plano-dama-irreconocible-haciendo-notas.jpg Freepik

Estos estudios demuestran la importancia de las señales visuales y táctiles para percibir tamaños físicos y locaciones espaciales, porque el material del papel provee espaciamiento físico, lo que se conoce como señales espacio-temporales, a la medida del texto.

Por otro lado, un estudio realizado en la Universidad de Tokio, Japón, se basó en la siguiente hipótesis: el uso de una libreta, junto con la escritura de notas, mejorará la codificación. Más específicamente, la utilización del papel mejora el proceso de asociar el qué y el dónde de la información, específicamente en el hipocampo (parte del cerebro involucrada en la codificación y el proceso de retención de memoria) que se puede estudiar a un nivel neurológico.

Para investigar este fenómeno, los especialistas llevaron a cabo un estudio comparativo entre tres grupos de personas que realizarían la misma tarea. Se les pidió a diferentes individuos que agendaran varias tareas en un calendario, donde un grupo usaría una libreta física escribiendo con pluma, otro grupo usaría una tableta y el último grupo usaría un teléfono inteligente. Luego, se sometió a las personas a pruebas de memoria en las que se les hicieron preguntas sobre lo que habían agendado, así como otras pruebas externas en las que se les contó un cuento y se les realizaron preguntas, y se les pidió observar letras del alfabeto chino para luego repetirlas.

hombre-trabajando-tableta-lapiz.jpg Freepik

¿Cuáles son los resultados definitivos entre todos los estudios?

Los resultados fueron analizados utilizando varios estudios médicos realizados durante las pruebas, que incluyeron resonancias magnéticas. Finalmente, se compararon los resultados entre los grupos y los hallazgos de este estudio se publicaron con el título "Paper Notebooks vs. Mobile Devices: Brain Activation Differences During Memory Retrieval" ("Cuadernos de papel vs. Dispositivos móviles: Diferencias en la activación cerebral durante la recuperación de la memoria"), en el cual se encontraron los siguientes resultados:

Tablet : Para los usuarios que utilizaron tabletas, se observó que escribir las tareas en el calendario fue un proceso más lento que con las notas físicas escritas en papel. Esto se podría decir que es gracias al tecleo lento de caracteres.

: Para los usuarios que utilizaron tabletas, se observó que escribir las tareas en el calendario fue un proceso más lento que con las notas físicas escritas en papel. Esto se podría decir que es gracias al tecleo lento de caracteres. Smartphone : Los usuarios que realizaron la prueba con smartphones coincidieron con el tiempo de escritura que los usuarios que utilizaron tabletas.

: Los usuarios que realizaron la prueba con smartphones coincidieron con el tiempo de escritura que los usuarios que utilizaron tabletas. Notas físicas: La calendarización de tareas en las notas escritas fue la más rápida de los tres grupos. Además de que mostraron más precisión y sus respuestas fueron más directas cuando se les hicieron las preguntas. Y aunque todos los grupos lograron activar el hipocampo, este fue el grupo que mostró más respuesta en esta área del cerebro al llevar a cabo su tarea.

Los tres grupos lograron activar el hipocampo, por lo tanto, se encendió la parte del cerebro que se encarga de la retención y codificación de memoria verbalizada. Es decir, que los tres métodos tienen resultados de retención de memoria, pero el más efectivo viene siendo el tomar notas a mano en papel.