Estrellas, planetas y constelaciones: la interesante historia de creación del Planetario Galileo Galilei

Un planetario para Buenos Aires

A comienzos de la década del 30, numerosas personalidades e instituciones de nuestro país se hicieron eco de lo que en Europa se denominó “El milagro de Jena”. La Sociedad Científica Argentina, la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias, GAEA Sociedad de Estudios Geográficos y la Asociación Amigos de la Astronomía destacaron las ventajas que traería a nuestra actividad cultural la instalación de un planetario. En 1932, la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires designó una comisión con el fin de estudiar un proyecto para dotar a la ciudad de un acuario y de un planetario. Pero no se concretó.

A partir de 1958, por iniciativa del entonces Secretario de Cultura de la Municipalidad, Dr. Aldo Armando Cocca, se designó una comisión asesora honoraria que debía estudiar la adquisición y la futura ubicación de un planetario. El 17 de septiembre de 1959 ingresó el Proyecto de Ordenanza al Concejo Deliberante.

El 28 de diciembre de 1960 se aprueba el proyecto de resolución que autoriza al Departamento Ejecutivo a contratar la adquisición de un planetario Zeiss modelo IV a la empresa Carl Zeiss de Oberkochen –Alemania- y la construcción de un edificio para instalarlo en los jardines de Palermo.

El proyecto del edificio fue encomendado en 1960, al Arquitecto Enrique Jan que por entonces integraba el equipo de profesionales de la Dirección General de Arquitectura de la Municipalidad. Las obras de construcción del Planetario comenzaron en 1962.

Por sugerencia de la Sociedad Italiana Leonardo da Vinci, la Federación General de Sociedades Italianas de la República Argentina, propuso al Intendente Municipal que se ponga el nombre de Galileo Galilei al Planetario en construcción.

El acto inaugural

Como acto de clausura de los festejos celebratorios del Año del Sesquicentenario de la Declaración de la Independencia Argentina, la Intendencia Municipal dispuso habilitar oficialmente las instalaciones del Planetario, que se encontraba en construcción, para realizar un Coloquio los días 19 al 22 de diciembre de 1966. Se lo denominó: “Primer coloquio sobre los progresos de la exploración cósmica y sus consecuencias para la humanidad” y participaron en él destacados especialistas en las ciencias del espacio que trataron el tema: “El Universo y la Sociedad”. El por entonces Intendente Eugenio Schettini inauguró el Planetario el 20 de diciembre de 1966.

Si bien la mayor parte del edificio se encontraba terminado, faltaban detalles para habilitarlo definitivamente al público. La sala de proyección no disponía de butacas, faltaba instalar los cortinados, los revestimientos de madera, el ascensor, los vidrios, el equipo de aire acondicionado, no se contaba con los muebles para las oficinas y no se disponía de la conexión con la red eléctrica de la ciudad. Finalizado el Coloquio, continuaron los trabajos, con el fin de lograr su funcionamiento integral al año siguiente.

Durante un tiempo, se realizaron exhibiciones con el instrumento planetario que estuvieron a cargo del Sr. Carlos Seguers, Presidente de la Asociación Argentina Amigos de la Astronomía, quien había recibido entrenamiento de los técnicos alemanes que habían instalado el instrumental. Él sería el primer director del Planetario. Pero, lamentablemente, el 1º de mayo de 1967 falleció. Días después, el Dr. Schettini propuso al Prof. Antonio Cornejo a cargo de la puesta en marcha del Planetario.

Era la primera vez que veía un planetario en funcionamiento; realmente fue una impactante experiencia poder apreciar como la sala quedaba cubierta por un magnífico cielo estrellado.

Antonio Cornejo

Director del Planetario desde 1967 hasta el año 2000

La primera función se realizó el día 13 de junio de 1967. Fue para estudiantes que tuvieron que permanecer de pie ante la falta de butacas. Durante el segundo semestre, se trabajó solo para estudiantes y las funciones se realizaban los días martes, jueves y sábados. La apertura definitiva para el público en general tuvo lugar el día 5 de abril de 1968, una vez que fueron instaladas en la sala las butacas importadas de Alemania.

Comenzó así la etapa de planear, dirigir y realizar representaciones para públicos de diferentes edades. Se buscó brindar información astronómica a los visitantes, y realzar la enseñanza de la Astronomía dentro del sistema educativo a través de shows con relato en vivo brindados por conferencistas, con el fin de interactuar con el público, en especial con los estudiantes.

El Planetario y la incorporación de nueva tecnología

Con sus 5 metros de altura y 2,5 toneladas de peso, el instrumento Planetario Zeiss model IV se imponía con su presencia en el centro de la sala. Era imposible no sorprenderse, admirarlo y respetarlo. Los más chicos lo llamaban “la hormiga gigante”. Contaba con:

En una cúpula de 20 m de diámetro.

8.900 estrellas fijas proyectadas con colores y variaciones de brillo.

proyectadas con colores y variaciones de brillo. Proyectores de la Luna, el Sol y los planetas visibles.

Constelaciones. Fases lunares y Eclipses lunares y solares.

La Vía Láctea . Nebulosas - Cúmulos estelares - Nubes de Magallanes.

. Nebulosas - Cúmulos estelares - Nubes de Magallanes. Elementos astronómicos: eclíptica, meridianos y paralelos, escalas de coordenadas, etc.

Movimiento diurno del cielo (días y noches) y otros movimientos.

En 1971 se realizaron modificaciones en el proyector original, para transformarlo en modelo V. Se incorporó un proyector de la Luna en condiciones de representar eclipses. Se agregaron: proyectores de nubes, escalas de coordenadas esféricas, una consola de comando y de conexiones. En años posteriores, se incorporaron seis proyectores panorámicos de horizonte y una imagen del planeta Tierra provistos por la casa Carl Zeiss. En 1977 se adquirió un sincronizador Fasten con el fin de automatizar a los proyectores auxiliares. En 1981 se introdujeron 22 proyectores de efectos especiales y 10 proyectores Kodak Ektagraphic.

En 1993, el Gobierno de Japón donó equipos por un valor de medio millón de dólares, de acuerdo a un programa de apoyo a actividades educativas y culturales en países de América Latina. Se recibió: un estudio de video, un sistema de audio para estudio de video, cuatro exhibidores de video y tres proyectores de video, fabricados por SONY. Incluía el envío de proyectores Goto para diapositivas, para nubes crepusculares, una nave espacial y un zoom 1:6. En ese mismo año, se incorporó un reproductor de laserdisc SONY.

En 1998 se adquirió un sistema para la automatización de los efectos especiales de sala, el equipo “All sky system”, con tres proyectores de efectos especiales, diapositivas, laser disc y un grabador Pascam de cinta abierta, con cuatro canales. También se obtuvo un sistema para adaptar las nuevas lámparas para las estrellas, debido a que las que estaban en uso, se habían dejado de fabricar.

A partir de la instalación de los equipos, los efectos especiales que se utilizaban en los espectáculos podían ser programados y activados desde una computadora. Con esta nueva tecnología, se logró un mayor dinamismo en las presentaciones y se mejoró la sincronización entre imagen, música y locución. ¡Una gran diferencia con las primeras funciones, presentadas 30 años antes!

El interés del público quedó evidenciado por el hecho de que durante todos esos años la demanda de las escuelas superó la capacidad de satisfacerlos. Y el público no escolar llenaba las salas. Era muy estimulante y siempre lo siguió siendo, haber logrado atraer a una nutrida concurrencia de estudiantes y de público de todas las edades.

MEGASTAR IIA (actual)

En 2008 se reemplazó el Planetario Zeiss por un Planetario modelo Megastar II A, instrumento japonés de 32 lentes y lámparas LED que muestra estrellas de hasta la magnitud 11, así como 140 cúmulos, nebulosas y la Vía Láctea.

En simultáneo se incorpora un sistema de video full dome -el Sky Skan Definiti Projection Systems- que cubre completamente la cúpula semiesférica de 20 m. de diámetro. Está integrado por DigitalSky2 (software con panel de navegación para recorrer el Universo); ocho computadoras gráficas de alta performance que procesan la información para traducirla en video y audio y seis proyectores tecnología DLP, responsables de proyectar al domo entornos virtuales de gran realismo con una resolución de 3K y 14.000 lumens.

En 2017 se completa renovación tecnológica. Se instalaron nuevos proyectores que permitieron cuadruplicar la calidad de las proyecciones Sky-Skan con resolución 8K, con un contraste elevadísimo y un sistema de brillo de más de 126.000 lumens.

En 2015, se Inaugura un espacio en el anillo del segundo piso del Planetario donde los visitantes pueden ver el “antiguo instrumento zeiss” restaurado para su exposición. En 2017, el Planetario reabre sus puertas totalmente renovado. Su edificio, declarado patrimonio histórico y cultural de la Ciudad, fue restaurado y puesto en valor respetando su fisonomía y estética originales.

El entorno de este ícono porteño también fue intervenido: se amplió el hexágono de cemento que conforma la explanada de acceso. En el parque se restauraron y renovaron los senderos y caminos interiores, se instalaron luces de piso, nuevas luminarias, mobiliario urbano y señalética a lo largo de todo el predio.

Desde el parque es posible disfrutar de los 50 metros de pantallas LED translúcidas, instaladas en el anillo del primer piso que funcionan en conjunto con el sistema de mapping que se proyecta sobre la característica cúpula del edificio. En esa semiesfera se instalaron 350 luces, y un Sistema de Telegestión para que el Planetario se ilumine de forma coordinada con el Obelisco, el Monumento de los Españoles, la Pirámide de Mayo, el Puente de la Mujer, la Floralis Genérica y la Torre Monumental.

La innovación tecnológica más profunda se realizó en el interior del Domo, donde se instalaron nuevos proyectores que permiten cuadruplicar la calidad de las proyecciones, A partir de ahora, el Planetario de Buenos Aires es el primero en Latinoamérica que cuenta con 6 proyectores Sky-Skan con resolución 8K., lo que indica que el domo contiene 38 millones de píxeles.

Las proyecciones tienen un contraste elevadísimo de más de 10.000 a 1, con un sistema de brillo de más de 126.000 lumens.

Museo

El Museo, en el primer piso, también es escenario de renovación tecnológica. Se incorporó Galibot, un robot que da la bienvenida e interactúa con los visitantes. Con Dimensión Cosmos, Experiencia Kinect, se puede jugar con los planetas del Sistema Solar. Simuladores 4D- Experiencia Big Bang proponen un viaje vertiginoso en el espacio y en el tiempo. En el anillo del segundo piso, se inauguró un espacio destinado a una muestra de astro-fotografía.

Una serie de pantallas touch con información de alto impacto visual te acercan a una gran diversidad de temas astronómicos organizados en tres ejes: Sistema Solar, Vía Láctea y Universo. Vas a aprender sobre la Tierra, la Luna y los astros del Sistema Solar. El Sol y las demás estrellas; agujeros negros, supernovas, nebulosas, cúmulos estelares y, por supuesto, la exploración espacial.

Copernicano

Sistema planetario mecánico construido en Alemania en 1901 y adquirido por el Planetario luego de su inauguración en 1967. La esfera de vidrio representa el Universo con sus estrellas y constelaciones. En el centro se encuentra el Sol y los 8 planetas.

El nombre Copernicano se debe al astrónomo polaco Nicolás Copérnico, quien en 1543 postuló en su libro “Sobre las revoluciones de las esferas celestes” un nuevo sistema astronómico con el Sol en el centro del Universo (Sistema Heliocéntrico). Hasta entonces, la observación del cielo y el sentido común habían hecho pensar que la Tierra, inmóvil, ocupaba el centro de un Universo en rotación (Sistema Geocéntrico). Galileo Galilei y Johannes Kepler fueron defensores del sistema copernicano. El Copernicano fue restaurado y automatizado con la colaboración de la Fundación Siemens.