6 de septiembre 2025 - 00:00

Cómo es el nuevo bodegón neofolk de Palermo

Hierro Bodegón llega con una propuesta que mezcla lo popular y lo sofisticado. El clásico bodegón se reinventa con cocina de raíz y una ambientación escenográfica, ofreciendo una experiencia moderna que celebra el lujo de lo simple.

En pleno Palermo Hollywood abrió Hierro Bodegón, un espacio que actualiza el ADN del bodegón argentino con un sello de diseño y una cocina que combina técnica, tradición y creatividad. La propuesta, que debutó el 3 de agosto, se define como un bodegón neofolk: familiar y cálido, pero atravesado por un lenguaje moderno que busca transformar lo cotidiano en experiencia.

El proyecto lleva la firma de los creadores de Hierro, la reconocida casa de fuegos, Francisco Giambirtone y Santiago Lambardi, junto con nuevos socios, los hermanos Diego y Gustavo Batica, y se presenta como una apuesta que mezcla lo popular con lo sofisticado. La ambientación refuerza esa idea: madera oscura, cobre, sillones curvos y una barra luminosa conviven con espejos, azulejos y cuadros del Dogo Argentino, que aportan carácter a un salón con más de 90 cubiertos, terraza privada y cocina abierta. También hay guiños al lunfardo, con inscripciones tipo “ñoba” en carteles que indican el camino hacia los sanitarios.

HIERRO BODEGON - MILA DE LOMO
La carta, dirigida por el chef Claudio Román, apuesta a platos pensados para compartir, con técnicas de cocciones largas, fermentaciones y ahumados. En la sección de platitos y picoteo destacan la empanada frita de osobuco; arancini con hongos de pino, jengibre y alioli de jalapeño; revuelto gramajo con jamón horneado, arvejas y papas pay; patitas de pollo con panceta ahumada y mermelada de vermut; vitello tonnato con lomo, alcaparrones y huevo de codorniz, y mollejas con verdeo y papas rejilla.

Entre los principales, sobresalen la milanesa de lomo jugosa, suprema de pollo (también en versiones napolitana o fugazzeta), ravioles de ricota, canelones de acelga y pesca del día con gremolata. Para sabores más reconfortantes: chuleta de cerdo con crema de sidra o muslitos al ajillo con risotto. En los postres conviven la nostalgia y la innovación, con versiones de panqueques de dulce de leche rogel, arroz con leche de coco y crumble, y flan casero.

La propuesta se complementa con un menú ejecutivo al mediodía y una carta de vinos con etiquetas nacionales cuidadosamente seleccionadas, a la que se suma una barra de cócteles de autor. Entre ellos, destaca el Dogo Argentino, intenso y ahumado, elaborado con ron, panceta, choclo y Bitter Angostura.

Más que un restaurante, Hierro Bodegón busca ser una celebración de la cocina porteña en clave actual, con amplitud horaria, largas sobremesas y un servicio cercano. Viernes y sábados suman set de DJ. Abre de lunes a jueves de 12 a 00 h, viernes y sábados hasta la 01:00 h y domingos hasta las 17 h.

Dirección: Fitz Roy 1722, Palermo.

