Fiestas a puro delivery y take away: opciones para quienes no quieran cocinar en Navidad y Año Nuevo

De cara al cierre de fin de año, hay varios restaurantes de CABA que ofrecen comida para llevar. Si tenés una juntada familiar y no queres cocinar, no te pierdas esta nota con todos las propuestas.

Los días 24, 25 y 31 de diciembre, y 1° de enero son fechas en las cuales los argentinos se juntan a celebrar y despedir el año. Así como están quienes cocinan y disfrutan de ese momento, en contraposición, hay otro sector que prefiere pedir delivery o realizar take away. En caso de que formes partes del último grupo y tengas próximamente un almuerzo o cena familiar, no te pierdas esta nota con opciones de delivery y take away -ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires- para las juntadas en casa.