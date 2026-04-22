Fuego lento, sabor profundo: dónde probar las mejores ribs

Más que un plato, son una tradición que transforma cualquier parrillada o festival en una experiencia compartida. Dónde comer los mejores ribs.

Símbolo indiscutible de la cocina sureña de EEUU, las ribs destacan por su textura tierna y sus icónicos glaseados. Símbolo indiscutible de la cocina sureña de EEUU , las ribs destacan por su textura tierna y sus icónicos glaseados. Más que un plato, son una tradición que transforma cualquier parrillada o festival en una experiencia compartida, uniendo a todos en torno al sabor ahumado y la cocción lenta. A continuación, los mejores sitios para probarlas .

En el marco del Día de las Ribs, que se celebra el 27 de abril, hablar de ahumado en Argentina es, inevitablemente, hablar de Ribs al Río una marca que se propuso trasladar el ritual del smokehouse texano al paladar local. Sus ribs —ahumadas entre 8 y 12 horas— son el corazón de la propuesta: las Baby Back Ribs —en versiones Jr. o clásicas— ofrecen un perfil jugoso y delicado, mientras que las Spare Ribs elevan la intensidad con cortes más carnosos y profundos. Pero el universo no se agota en el plato tradicional: el desarrollo del rib-wich, un sándwich donde las ribs se desarman y se combinan con cheddar, cebolla caramelizada y salsa BBQ en pan suave, muestra cómo la marca también innova dentro de su propia especialidad.

Esa misma búsqueda se refleja en el reciente Campeonato Federal de Ahumados, cuya cuarta edición tuvo lugar en su sede de Costanera Norte y volvió a reunir a fanáticos y especialistas en torno al fuego para elegir las mejores ribs de 2026. En ese cruce entre tradición, técnica y comunidad, Ribs al Río no sólo cocina ribs: construye cultura smokehouse.

FOGA

FOGA, ubicado en el barrio de Palermo, propone una experiencia centrada en la cocina al fuego. En ese marco, del 27 de abril al 1 de mayo se realizará la Semana de las Ribs, una acción especial con incorporaciones fuera de carta por tiempo limitado. La iniciativa incluye baby ribs FOGA, con piezas de cerdo ahumadas en quebracho y manzano, servidas en tempura de beer honey con salsa barbecue de Jack Daniels.

FOGA_5896 Dirección: Honduras 5098, Palermo.

También se suman back ribs de res, con costillas de ternera ahumadas en espinillo y cerezo, acompañadas por rub patagónico y salsa de hongos de pino. La propuesta pone el foco en los procesos de cocción, la selección de maderas y el perfil de sabor que define cada preparación.

LA DORITA

En La Dorita, las ribs de cerdo ocupan un lugar destacado dentro de la carta, con una preparación que pone el foco en el proceso y el producto. Se utilizan costillas seleccionadas, que primero se limpian cuidadosamente —retirando la membrana— y se sazonan con una base de condimentos que potencia su sabor natural. La cocción se realiza de manera lenta, a baja temperatura (alrededor de 120 °C), durante más de dos horas, en un fondo aromático compuesto por cerveza, azúcar mascabo, hierbas y vegetales como cebolla, apio y zanahoria, lo que permite obtener una carne tierna y jugosa.

La Dorita - Ribs (4) Direcciones: Humboldt 1892, Palermo; Bulnes 2593, Palermo.

El paso final es a la parrilla, con fuego a leña, donde se terminan con sucesivas capas de barbacoa casera, logrando un exterior caramelizado. Se sirven generalmente con papas fritas o ensalada, acompañando la intensidad del plato. Desde 2002, el restaurante sostiene su identidad parrillera en Palermo, combinando técnicas tradicionales con una ejecución cuidada en cada detalle.

BRUCE GRILL STATION

En Bruce Grill Station, las ribs se consolidan como uno de los platos insignia de una propuesta inspirada en el barbecue estadounidense. Las denominadas Ribs “El Jefe” —una tira de nueve costillas de cerdo— se elaboran mediante un proceso de cocción prolongado que comienza con una marinada de especias, continúa con varias horas en ahumador a base de quebracho colorado, blanco y espinillo, y finaliza con una cocción en horno que asegura una textura tierna.

Bruce Grill Station - Ribs el jefe 4 (1) Dirección: Martín Fierro 3246, Parque Leloir.

Luego de un reposo, se terminan en parrilla con salsa barbacoa casera, potenciando su perfil ahumado. El plato se sirve con papa rellena —con queso crema, panceta, ciboulette y cheddar— y ensalada coleslaw, en una alternativa que sintetiza técnica y sabor bajo el concepto del “American Way”.

VILLEGAS RESTO

En Villegas Resto, restaurante de parrilla argentina contemporánea especializado en carnes de alta calidad ubicado en Puerto Madero, uno de los platos más destacados de la carta son las BBQ ribs con salsa barbacoa, ensalada coleslaw y papas fritas. Las costillas se sellan primero en la parrilla para incorporar el clásico toque ahumado y luego se someten a un braseado lento de alrededor de tres horas, junto a una base de vegetales -zanahoria, puerro y cebolla- que aporta profundidad al plato.

Villegas Resto - Ribs 2 Dirección: Avenida Alicia Moreau de Justo 1050, Puerto Madero.

Con ese mismo fondo de cocción se elabora una salsa barbacoa casera, que se utiliza para bañar las ribs antes de darles un último paso por el horno, lo que permite concentrar los sabores y lograr una carne jugosa. El plato se completa con papas fritas y ensalada coleslaw, un acompañamiento fresco que equilibra el perfil intenso de la preparación y posiciona a estas ribs como una de las elecciones más pedidas del restaurante.