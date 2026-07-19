Vacaciones de invierno a pleno: restaurantes con actividades para chicos + Agregar ámbito en









Llega el receso de invierno y los más chicos están listos para salir a disfrutar. Así, varias opciones dentro de AMBA ofrecen opciones para que jueguen y se diviertan en medio de las comidas.

Llega el receso de invierno y los más chicos están listos para salir a disfrutar.

Menú kids y dibujos en el Bodegón de Kimberley Durante las vacaciones de invierno, el Bodegón del Club Kimberley acompaña su menú kids con una propuesta recreativa pensada para que los más chicos también sean protagonistas de la salida. Además de incluir plato principal, bebida y postre —con opciones como milanesa de carne o pollo con papas fritas o puré, ñoquis o fideos con salsa blanca o tuco y pechuguita grillada con guarnición—, cada niño recibe dibujos y lápices para colorear, una actividad que suma entretenimiento mientras esperan la comida o disfrutan la sobremesa. Disponible en este clásico bodegón de Villa Devoto, la iniciativa complementa una propuesta gastronómica de cocina casera, parrilla a carbón y un ambiente familiar con salón y patio al aire libre.

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Dirección: Joaquín V. González 3238, Villa Devoto.

Menú infantil, básquet, y aire libre en Williamsburg En Williamsburg, la salida con chicos puede empezar con un menú pensado especialmente para ellos: seis nuggets de pollo, papas fritas y bebida. Una opción simple y completa que se suma a una propuesta gastronómica que también contempla alternativas sin gluten, un dato especialmente importante para las familias que buscan compartir el plan con opciones para todos. Mientras los más chicos tienen su menú, los más grandes y adultos pueden elegir entre los combos UNO, DOS y TRES, los cuales definen la carta acotada de Williamsburg, y la hamburguesa mundialista Anulo Mufa, además de alternativas veggie y opciones sin gluten con pan de Smams.

En Williamsburg, la salida con chicos puede empezar con un menú pensado especialmente para ellos: seis nuggets de pollo, papas fritas y bebida. La propuesta se disfruta en el local de Paseo de la Infanta, dentro de los Bosques de Palermo, un entorno que suma aire libre y un paisaje muy buscado por las familias en paseos y actividades recreativas. El gran diferencial para completar el plan es la Jaula 3x3, una cancha de básquet realizada en colaboración con Clutch. El espacio puede utilizarse con reserva previa y pago anticipado, y propone sumar una actividad deportiva a la visita: primero se come, después se juega y el plan continúa en uno de los espacios más singulares de la zona.

Dirección: Av. del Libertador 3883, Paseo de la Infanta, Palermo.

La propuesta se disfruta en el local de Paseo de la Infanta, dentro de los Bosques de Palermo, un entorno que suma aire libre y un paisaje muy buscado por las familias. MANUALIDADES, SHOW DE MAGIA, TEATRO Y UN VIAJE A UN MUNDO DE FANTASÍA EN ALICIA Y EL GATO Bosques encantados, hongos gigantes, puertas mágicas y personajes caracterizados como Alicia, el conejo y el gato que salen al encuentro de los visitantes forman parte del recorrido que propone el restaurante Alicia y el Gato durante las vacaciones de invierno. Hasta el 2 de agosto, el espacio temático de Caballito despliega una programación diaria para que los chicos encuentren una actividad distinta en cada visita. Los lunes es el turno de Pintá tu Maceta, los miércoles de Pintá tu Taza, los jueves de Pintá tu Cuadro, los viernes de Pintá tu Tote Bag y los domingos de Pintá tu Cerámica. Hasta el 2 de agosto, Alicia y el Gato despliega una programación diaria para que los chicos encuentren una actividad distinta en cada visita. Todos los talleres se desarrollan a las 17 h con una hora aproximada de duración, cuestan $20.000 por participante e incluyen los materiales y una bebida caliente. A esa propuesta se suma una cartelera gratuita que comienza los viernes a las 18 h con Cine en Casa y continúa los sábados y domingos con dinámicas rotativas, como teatro infantil, espectáculos de magia, decoración de cookies, trivias inspiradas en Alicia, jornadas de tarot y más. Después de jugar, la mesa sigue el mismo espíritu con desayunos, brunchs, meriendas, pizzas de masa madre, pastas frescas, pastelería artesanal y un menú infantil pensado para los más chicos. El cronograma completo puede consultarse en las redes sociales del restaurante. Dirección: Espinosa 79, Caballito. En TACU Resto & Bowling, los más chicos cuentan con un menú infantil que incluye bebida, helado de postre y la posibilidad de elegir entre milanesa de carne con papas fritas, ñoquis con salsa o nuggets de pollo. MENÚ INFANTIL Y VIDEOJUEGOS EN TACU RESTO & BOWLING En TACU Resto & Bowling, las vacaciones de invierno encuentran un plan pensado para disfrutar en familia. Los más chicos cuentan con un menú infantil que incluye bebida, helado de postre y la posibilidad de elegir entre milanesa de carne con papas fritas, ñoquis con salsa o nuggets de pollo, mientras que los adultos pueden recorrer una carta con hamburguesas elaboradas con blend propio de tapa de bife y tapa de asado, pizzas, picadas, platos gourmet y cerveza artesanal producida por el equipo de El Galpón de Tacuara. El entretenimiento tiene su espacio con cinco líneas de bowling y un sector con videojuegos. Una alternativa para compartir en familia, combinando gastronomía y actividades para las vacaciones. Dirección: General Arias 710, San Fernando.