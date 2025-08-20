Horóscopo: cuáles son los signos menos sociables del zodíaco

Hay signos que prefieren la soledad. La astrología del zodíaco es cada día más consultada por quienes quieren conocer rasgos de su personalidad y de las personas con las cuales tienen una relación en el día a día. Esta metodología es utilizada por una gran cantidad de personas desde hace muchos años. A continuación, las personas que prefieren la soledad, se alejan de las multitudes y mantienen su círculo social reducido.