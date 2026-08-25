ANDIS: Comienza el peritaje de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo en los que se habla de coimas

La medida la realizarán a partir de mañana peritos de Gendarmería. Convocarán a Spagnuolo para que aporte su voz, aunque ya adelantó su negativa.

Este miércoles 26 de agosto se iniciará el análisis técnico de las grabaciones atribuidas al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) , Diego Spagnuolo . La medida buscará determinar si los registros son auténticos o si presentan alteraciones.

La investigación por las presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad sumará una instancia decisiva. Este miércoles comenzará el peritaje sobre los audios atribuidos al exdirector del organismo, Diego Spagnuolo , en los que se habla de presuntas coimas en la compra de medicamentos e insumos.

La medida fue ordenada por el juez federal Ariel Lijo y estará a cargo de especialistas de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional . El estudio había sido reprogramado luego de una postergación y avanzará pese a que Spagnuolo se negó a aportar una muestra de su voz durante la investigación.

El objetivo del peritaje será establecer si las grabaciones son auténticas, verificar si sufrieron ediciones o manipulaciones y determinar si existen indicios de que hayan sido alteradas mediante herramientas de inteligencia artificial .

El resultado de ese análisis podría convertirse en una de las pruebas centrales de la causa , que ya acumuló numerosos elementos que alcanzaron para dictar procesamientos, entre ellos el del propio Spagnuolo. La investigación judicial busca esclarecer presuntas irregularidades en la Andis vinculadas con contrataciones y pagos durante la gestión de Spagnuolo.

Los audios que motivaron el expediente, aunque no fueron utilizados como prueba al momento de los procesamientos, contienen conversaciones en las que se mencionan supuestos retornos y maniobras de corrupción que involucran a funcionarios del Gobierno y droguerías.

En esas grabaciones, atribuidas a Spagnuolo, se lo escucha decir que le “estaban desfalcando la agencia”. También se apunta a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem, se menciona un supuesto 3% para Karina y aparece el nombre de la droguería Suizo Argentina.

Los audios no fueron utilizados como prueba para procesar a Spagnuolo, pero su defensa pidió la nulidad de las grabaciones al sostener que son falsas. Finalmente, se ordenó realizar la pericia.

Con el inicio del peritaje, la causa ingresará en una etapa considerada clave. Si los especialistas confirman la autenticidad de las grabaciones y descartan manipulaciones, el resultado podría fortalecer el valor probatorio del abundante material documental incorporado al expediente.

Semanas atrás, el juez Lijo rechazó el planteo de nulidad presentado por la defensa de Spagnuolo contra la pericia destinada a comparar su voz con los audios incorporados a la investigación y descartó suspender esa medida de prueba. Por su parte, el fiscal Franco Picardi pidió que, para realizar el estudio y ante la negativa de Spagnuolo a aportar su voz, se utilicen entrevistas públicas.

Los puntos de pericia propuestos por el fiscal Franco Picardi

Punto 1 - Caracterización técnica del archivo: determinar el formato del contenedor, el codec utilizado, el sample rate, el bitrate, el número de canales, la duración y todos los metadatos técnicos extraíbles de los archivos de audio.

Punto 2 - Análisis comparativo con material indubitado: realizar la designación judicial de material indubitado del imputado. Para ello, se debería convocar a Diego Spagnuolo a fin de que aporte el material indubitado que se estime pertinente, necesario y útil para realizar la pericia.

Punto 3 - Comparación de parámetros acústico-fonéticos: comparar los segmentos dubitados con los del material indubitado y reportar el grado de compatibilidad mediante una metodología reconocida.

Punto 4 - Identificación de eventuales operaciones de edición: determinar si el archivo presenta indicios técnicos de operaciones de edición posteriores a su captura original e identificar, en su caso: (a) la naturaleza de las ediciones detectadas; (b) los puntos temporales del archivo que muestren indicios de manipulación; (c) los segmentos temporales que no presenten indicios de manipulación; (d) los archivos de audio que no presenten ningún indicio de manipulación; y (e) el tipo y la metodología técnica de edición empleada en los segmentos editados.

Punto 5 - Análisis de origen sintético o natural: respecto de los segmentos del archivo correspondientes al hablante identificado en autos como el imputado Diego Orlando Spagnuolo, intentar determinar si presentan características técnicas compatibles con voz humana de captura natural o con audio generado por sistemas de síntesis automática, incluyendo, sin limitarse a ellos, sistemas de "text-to-speech" o "voice cloning" basados en inteligencia artificial.

El análisis podría incluir: (a) análisis acústico-fonético (jitter, shimmer); (b) análisis espectral y de coherencia ambiental; (c) análisis de respiración natural y coarticulación; y (d) aplicación de detectores algorítmicos de audio sintético reconocidos en la literatura forense.

Punto 6 - Conclusión integrada: con base en los análisis realizados, se deberá emitir una conclusión sobre: (a) si los segmentos atribuidos al imputado son compatibles con voz humana real de origen no sintético; (b) si dichos segmentos son atribuibles a la persona del imputado conforme al material indubitado; y (c) las limitaciones metodológicas del análisis y los rangos de confianza de las conclusiones, en caso de ser posible establecerlos.