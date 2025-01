Japón: un hombre que se alquila a sí mismo por no hacer nada gana 80.000 euros en un año y dijo que se siente "feliz en cada momento"

Un japonés, llamado Shoji Morimoto (41) tiene el trabajo particular de acompañar personas por no hacer nada más y que le paguen por eso. Se trataría de alquilarse a sí mismo, para otros, y gana hasta 185 euros por acompañamiento. “Básicamente, me alquilo. Mi trabajo es estar donde mis clientes quieran que esté y no hacer nada en particular”, afirmó Morimoto.