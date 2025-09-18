La hija transgénero de Elon Musk debutó como modelo en Nueva York







La joven pidió legalmente cambiar su identidad y adoptó el apellido de su madre. Desde entonces, rompió todo vínculo con su padre.

Vivian Wilson es una de los seis hijas que Elon Musk tuvo junto a Justine Wilson. Sin embargo, ya no mantiene relación.

La hija transgénero de Elon Musk, Vivian Wilson, se convirtió en una de las protagonistas de la Semana de la Moda de Nueva York, considerada la pasarela más relevante de EEUU, donde debutó como modelo desfilando para cuatro firmas diferentes.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La joven de 21 años fue la tapa de varias revistas de moda. Sin embargo, dio un paso más en su carrera y desfiló por primera vez en la pasarela del diseñador Alexis Bittar. En este sentido, la propuesta trataba de una escenificación de un concurso de belleza en el que cada modelo representaba a un estado de EEUU de los que aplicaron a las políticas restrictivas de la comunidad trans.

En su primera aparición se vistió un vestido largo rojo brillante, accesorios dorados y una banda con la inscripción “Miss South Carolina”, inspirada en el certamen “Miss USA 1991”.

hija de elon musk modelo El debut de Vivian Wilson, hija de Elon Musk, como modelo. The Grosby Group

El propio Alexis Bittar agradeció públicamente la implicación de Vivian, al destacar su trabajo y como reencarnó el espíritu y la historia de la colección. Al día siguiente, Wilson también desfiló para Dauphinette luciendo un top tipo bikini y una pollera abullonada de tafetán, adornada con broches de escarabajo pintados a mano.

hija modelo de elon musk Wilson en el desfile para Dauphinette. Jonas Gustavsson/Sipa USA El vínculo de Elon Musk con su hija Vivian Wilson Vivian Wilson es una de los seis hijas que Elon Musk tuvo junto a Justine Wilson. La relación con su padre terminó de manera definitiva a sus 18 años cuando Vivian solicitó legalmente el cambio de nombre que reflejara su identidad de género y cambiar de apellido para adoptar el de su madre y así desvincularse completamente del dueño de X. Desde que oficializó su identidad y nombre en 2022, no percibe sustento económico ni mantiene contacto alguno con su padre. Esto explica cómo a través del nombramiento de Elon Musk como el gran patrocinador de la campaña de Donald Trump, el actual Presidente promete restringir los derechos de la comunidad LGTBQ+ en EEUU.