OpenAI contrató al exdirector financiero de xAI tras su repentina salida







Se llama Mike Liberatore, dependerá de la directora financiera Sarah Friar y trabajará con el equipo de Greg Brockman, encargado de ampliar el acceso de OpenAI a la computación.

Es probable que este hecho aumente la tensión entre Elon Musk y Sam Altman por la industria de la inteligencia artificial

OpenAI contrató a Mike Liberatore, exjefe de finanzas de xAI de Elon Musk quien renunció a la empresa pocos meses después de ocupar el puesto. Será el director financiero, responsable de supervisar el gasto de miles de millones de dólares en infraestructura de inteligencia artificial.

Liberatore empezará a desempeñar sus funciones este martes y dependerá de la directora financiera Sarah Friar y trabajará con el equipo de Greg Brockman, encargado de ampliar el acceso de OpenAI a la computación, dijo el portavoz de la empresa a Reuters.

El exejecutivo se unió este año a xAI y participó en algunos de los esfuerzos de recaudación de fondos de la compañía, contribuyendo en la ampliación de la deuda de xAI por valor de u$s5.000 millones en junio y en otra inversión estratégica de capital por valor de u$s5000 millones, y en las ampliaciones del centro de datos de Memphis. Sin embargo, se retiró en el mes de julio.

Tensión entre Elon Musk y Sam Altman Es probable que este hecho aumente la tensión entre Elon Musk y Sam Altman por la industria de la inteligencia artificial, ya que, Musk, cofundador de OpenAI, demandó el año pasado a la empresa y a su consejero delegado, Sam Altman, por desviarse supuestamente de su misión original de beneficiar a la humanidad. OpenAI contrademandó a CEO de Tesla en abril por acoso.