Larry Ellison superó a Elon Musk y se convirtió en el hombre más rico del mundo

El cofundador de Oracle alcanzó un patrimonio de u$s393 mil millones tras el salto de las acciones de la compañía y desplazó al dueño de Tesla.

El cofundador de Oracle , Larry Ellison , se convirtió este miércoles en el hombre más rico del mundo , tras superar a Elon Musk, según el rastreador de riqueza de Bloomberg . El repunte de más de un tercio en las acciones del gigante del software durante minutos de operaciones le permitió escalar al primer puesto.

Ellison, de 81 años , ahora posee una fortuna de u$s393 mil millones , varios miles de millones por encima del patrimonio de Musk, quien había liderado la lista durante los últimos cuatro años. La caída del 14% en las acciones de Tesla en lo que va del año profundizó la diferencia.

El cambio en el ranking se produjo luego de un espectacular informe de ganancias de Oracle, impulsado por pedidos multimillonarios vinculados al desarrollo de inteligencia artificial (IA) .

En contraste, la valuación de las empresas de Musk, en especial Tesla y la participación en SpaceX , es la principal fuente de diferencia entre los cálculos de Bloomberg y Forbes . Mientras el primero ubica al magnate sudafricano con u$s385.000 millones , Forbes lo mantiene en la cima con u$s439.000 millones .

Para dimensionar su riqueza, Bloomberg destacó que Ellison podría financiar durante un año el estilo de vida de 5 millones de familias estadounidenses, equivalente a toda la población de Florida, o incluso sostener el PIB anual de Sudáfrica para que su población “se tome vacaciones”.

La vida de Larry Ellison

Larry Ellison nació el 17 de agosto de 1944 en El Bronx, Nueva York, y con el paso de los años se convirtió en uno de los grandes referentes de la industria tecnológica. En 1977, junto a dos socios, dio vida a Oracle, una compañía que comenzó enfocándose en sistemas de bases de datos y que hoy es un líder mundial en software empresarial, servicios en la nube e inteligencia artificial.

Durante casi cuatro décadas, Ellison fue el alma de la compañía como CEO, hasta que en 2014 decidió dar un paso al costado. Sin embargo, nunca se alejó realmente: continúa como presidente y director de tecnología, ocupando un rol central en el rumbo de la empresa y en operaciones claves como la adquisición de Cerner en 2021, una apuesta estratégica en el sector de registros médicos electrónicos.

Su influencia también se extendió a Tesla, donde fue miembro del consejo de administración y aún conserva alrededor de 15 millones de acciones, lo que refuerza su interés en el futuro de la movilidad y la innovación automotriz.

En el plano personal, Ellison llevó su estilo de vida a otro nivel al adquirir casi toda la isla hawaiana de Lanai en 2012 por 300 millones de dólares, mudándose allí en 2020. Aunque nunca terminó sus estudios universitarios en Illinois ni en Chicago, esa falta de títulos académicos no fue un obstáculo: su curiosidad, determinación y visión empresarial lo llevaron mucho más lejos.

Con cuatro hijos, Ellison también está vinculado al mundo del cine a través de ellos. Su hija Megan ha financiado producciones de gran prestigio como Zero Dark Thirty y American Hustle, mientras que su hijo David ha producido grandes franquicias de Hollywood como Misión Imposible y Terminator.