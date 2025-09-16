Elon Musk despidió a más de 500 empleados de xAI







La empresa justificó la decisión hablando de un "cambio de estartegia". A la vez, el magnate invirtió millones de dólares en acciones de Tesla.

Elon Musk despidió a cientos de empleados. BBC

La compañía xAI, fundada por Elon Musk y enfocada en desarrollos de inteligencia artificial, despidió de manera inesperada a más de 500 empleados, lo que representó cerca de un tercio de los trabajadores dedicados al entrenamiento del chatbot Grok. No es la primera vez que el magnate despide una cantidad importante de empleados en alguna de sus empresas.

Los afectados recibieron la notificación a través de un correo electrónico, en el que la empresa justificó la decisión como parte de un cambio de estrategia.

“Tras una revisión de nuestros esfuerzos (...) hemos decidido acelerar la expansión y priorizar a nuestros tutores especializados en IA, a la vez que reducimos nuestro enfoque en los puestos de tutores generales. El cambio entrará en vigor de inmediato”, detallaron en las cartas enviadas a los extrabajadores.

Elon Musk realizó compra millonaria de acciones en Tesla En paralelo, Musk concretó una fuerte inversión personal en Tesla, al adquirir acciones por u$s1.000 millones. La compra se realizó el 12 de septiembre a través de un fideicomiso revocable y quedó registrada en la documentación regulatoria presentada ante la Securities and Exchange Commission (SEC), el organismo que controla el mercado bursátil estadounidense.

La operación representó la primera adquisición en el mercado abierto que el empresario realizó desde febrero de 2020 y tuvo un impacto inmediato en Wall Street: las acciones de Tesla treparon un 3,6% en el Nasdaq.

La compra coincidió con recientes declaraciones de Robyn Denholm, presidenta del directorio de Tesla, quien en una entrevista con medios norteamericanos anticipó los detalles de un plan de compensación para Musk considerado inédito. Según explicó, el paquete podría superar el billón de dólares si la automotriz alcanza una serie de objetivos vinculados a la capitalización bursátil y al desempeño operativo de la compañía.