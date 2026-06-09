La insólita planta medicinal que alivia la tos y mejora la digestión

Sus mucílagos forman una capa protectora en las mucosas de garganta y el estómago que ayudan a reducir la irritación, la acidez o hinchazón.

El malvavisco , conocida como altea , bismalva o hierba cañamera (Althaea officinalis), es una planta medicinal utilizada desde la antigüedad por sus beneficios para controlar la tos , la irritación de garganta y distintos problemas digestivos .

Su principal acción se debe a los mucílagos presentes en la raíz, que recubren y protegen las mucosas del sistema respiratorio y gastrointestinal, generando un efecto antiinflamatorio leve.

En la actualidad, la especie se consume en forma de infusiones o macerados , y también puede encontrarse en extractos o jarabes.

El malvavisco es una planta herbácea perenne que puede alcanzar hasta un metro y medio de altura, con tallos poco ramificados y flores blancas o ligeramente rosadas.

El uso medicinal se refleja en el nombre del género, que proviene del griego λθειν (althein), que significa "curar". La parte más utilizada con fines terapéuticos es la raíz, aunque también se emplean hojas y flores en distintas preparaciones.

Sin embargo, su principal valor está en los mucílagos, un tipo de polisacáridos que representan entre el 5 y el 20% de su composición. Están constituidos por una mezcla de galacturonorramnanos, carabínanos, glucanos y arabinogalactanos, y según explica Pablo López Schimpf, médico especialista en Nutrición y Fitoterapia Clínica Aplicada, en La Nación, “se encuentran principalmente en la raíz, pero también están en la hoja”.

Las sustancias forman una capa protectora sobre las mucosas internas, lo que explica gran parte de sus efectos calmantes. A esto se suman flavonoides, pectinas, taninos y ácidos fenólicos, que complementan su acción.

En términos generales, se le atribuyen propiedades antiinflamatorias leves y protectoras de tejidos irritados. Por eso, su aplicación abarca desde problemas respiratorios hasta molestias digestivas y afecciones leves de la piel.

malvavisco

Tradicionalmente, se consume en infusiones. “La maceración acuosa fría se prepara vertiendo 150 mililitros de agua (a una temperatura máxima de 40°C) sobre la raíz de malvavisco triturada. Esto se deja reposar durante alrededor de 30 minutos,revolviendo con frecuencia. El macerado debe ser filtrado o colado, y utilizado inmediatamente después de su preparación”, detalla Lopez Schimpf.

"Pueden utilizarse extractos estandarizados de raíz de malvavisco en gotas o jarabes o cremas de uso tópico como medicamentos herbarios o fitoterapicos", añadió. El especialista sugiere las diferentes dosis según la edad, y recomienda limitarse a tres por día para aliviar los síntomas:

Adolescentes, adultos y ancianos: 0,5-3 gramos de raíz de malvavisco.

Niños de 6 a 11 años: 0,5-1,5 gramos raíz de malvavisco.

Niños de 3 a 5 años: 0,5-1 gramos raíz de malvavisco.

"En casos de embarazo, lactancia y en niños menores de tres años, es preferible evitar el uso de preparaciones de malvavisco", advierte y describe: "Por otro lado, los mucílagos pueden retrasar la absorción de otras drogas administradas concomitantemente y, para evitarlo, conviene administrarlos separadamente, al menos entre 30 y 60 minutos antes o una hora después de la toma de algún medicamento".

te1

Beneficios del malvavisco para el sistema respiratorio

Uno de los usos más conocidos del malvavisco es el tratamiento de la tos seca y la irritación de garganta. Sus mucílagos actúan recubriendo la mucosa de la boca y la faringe.

“Los mucílagos presentes en el malvavisco recubren la mucosa, especialmente la orofaríngea, protegiéndola de las inflamaciones locales, reduciendo la irritación y la tos, y favoreciendo la rehidratación”, describió Pablo López Schimpf.

Además, estudios clínicos mostraron que extractos de la raíz pueden disminuir la intensidad y frecuencia de la tos en cuadros respiratorios leves. También se está investigado su potencial efecto sobre el sistema inmune, con resultados preliminares que sugieren una leve estimulación de la actividad celular defensiva.

tos

Cómo ayuda a mejorar la digestión y proteger el estómago

El malvavisco también es valorado por su acción sobre el sistema digestivo, especialmente en casos de molestias como acidez, hinchazón o digestión pesada.

Su efecto protector se debe, nuevamente, a los mucílagos, que forman una capa protectora sobre las paredes del estómago y el intestino, y ayuda a reducir la irritación de la mucosa gástrica.

El especialista Pablo López Schimpf detalla: “Organizaciones científicas como ESCOP (European Scientific Cooperative on Phytotherapy) y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) aprueban su uso”.