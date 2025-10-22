La mágica ciudad de Córdoba que se volvió furor para el turismo: el mejor lugar para disfrutar la naturaleza







Con mucho para ofrecer y sin la popularidad de otros destinos, este lugar ubicado en Córdoba atrae cada vez más al turismo.

Córdoba cuenta con muchos sitios para visitar, pero el turismo elige cada vez más este rincón mágico de la provincia. Córdoba Turismo

Córdoba es de esas provincias que aún cuentan con rincones mágicos y pocos conocidos para el turismo. Los lugares más populares suelen llevarse el grueso de los visitantes, pero quienes se aventuran lejos de ellos, se encuentran con sitios que enamoran a cualquiera que los pise.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En este contexto, la alternativa de Tanti se convierte en una de esas grandes sorpresas de la provincia, sin nada que envidiarle a destinos muchos más conocidos como Villa Carlos Paz o General Belgrano, sumado a una calma que genera la poca concentración de gente.

Tanti Facebook Córdoba Turismo Tanti es una de las grandes alternativas para el turismo con las que cuenta la provincia de Córdoba. Facebook: Córdoba Turismo Dónde se ubica Tanti Tanti se encuentra en el centro del Valle de Punilla, a unos 50 kilómetros de la ciudad de Córdoba y a tan solo 15 kilómetros de Villa Carlos Paz. Rodeada por los cerros Los Gigantes y la Sierra de Gaspar, la localidad está atravesada por el río Tanti, que forma balnearios naturales ideales para refrescarse durante el verano.

El entorno serrano y su clima templado la convierten en una opción atractiva en cualquier época del año. Además, la ciudad conserva un aire de pueblo serrano con calles tranquilas, plazas arboladas y vistas panorámicas hacia el cordón montañoso.

Qué se puede hacer en Tanti La oferta para el turismo de Tanti es muy amplia y tiene opciones tanto para quienes buscan descanso como para los que prefieren actividades al aire libre. Uno de los imperdibles es el ascenso al cerro Los Gigantes, una de las formaciones más emblemáticas de la provincia, con senderos de distintas dificultades y vistas impactantes desde la cima. También se pueden realizar excursiones al Pozo del Indio, la Cascada Los Chorrillos y la Quebrada de la Mermela, lugares ideales para disfrutar del paisaje y la tranquilidad.

El turismo aventura también tiene un lugar destacado en Tanti. Hay circuitos de trekking, cabalgatas, paseos en bicicleta y escalada. En los balnearios del río, como El Diquecito o el Balneario Municipal, los visitantes pueden disfrutar del agua cristalina y pasar el día en familia. La gastronomía local ofrece platos típicos de las sierras, como empanadas caseras, carnes a la parrilla y postres con productos regionales. Además, cada verano se realizan ferias y festivales que reúnen a productores locales, artesanos y músicos, generando un ambiente festivo y familiar que refleja la identidad del lugar. Cómo ir hasta Tanti Desde la ciudad de Córdoba se puede llegar a Tanti por la Ruta Provincial 20, tomando luego la bifurcación hacia la Ruta Provincial 28. El viaje dura alrededor de una hora en auto, y también existen servicios regulares de colectivos que conectan la capital con distintas localidades del Valle de Punilla, incluyendo Tanti. Otra opción es llegar desde Villa Carlos Paz, recorriendo apenas 15 kilómetros por un camino de montaña que regala vistas panorámicas del valle. La accesibilidad y las buenas condiciones de las rutas hacen que sea un destino cómodo para visitar tanto en escapadas cortas como en vacaciones más largas.

Temas Turismo