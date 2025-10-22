El secreto mejor guardado de Buenos Aires: ideal para refrescarte del calor y escapar de las multitudes







Una opción ideal para quienes buscan más tranquilidad en la visita a la Costa Atlántica de nuestra provincia.

Las playas anchas y con poca gente invitan a hacer turismo tranquilo. Cortesía de Turismo de Mar Chiquita

La provincia de Buenos Aires ofrece una enorme variedad de paisajes para vacacionar: playas, sierras, lagunas y pueblos rurales que permiten disfrutar de la naturaleza sin ir demasiado lejos. Hacer turismo en Buenos Aires es una invitación a descubrir rincones tranquilos y llenos de encanto, ideales para descansar del ritmo urbano.

Entre esos lugares se encuentra Mar de Cobo, una playa que conserva su espíritu natural y sereno. A solo unas horas de la ciudad, combina bosque, mar y laguna en un entorno perfecto para quienes buscan calma, aire puro y el mar sin multitudes.

Mar de Cobo Además de sus playas tiene una vegetación admirable, que la convierten en un destino ideal para hacer turismo en Buenos Aires. Cortesía de Turismo Mar Chiquita Dónde se ubica Mar de Cobo Mar de Cobo se encuentra en el partido de Mar Chiquita, dentro de la provincia de Buenos Aires, a unos 30 kilómetros al norte de Mar del Plata y a poco más de 400 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En un radio de menos de 15 kilómetros se ubican localidades como La Caleta, Santa Clara del Mar, Atlántida y Playa Dorada, todas con ese aire apacible y familiar que distingue a esta zona de la costa. Su acceso principal es por la Ruta Provincial 11, que bordea el mar y conecta varios balnearios intermedios hasta llegar a esta playa tranquila y rodeada de naturaleza.

Qué se puede hacer en Mar de Cobo El encanto de Mar de Cobo radica en su equilibrio entre lo natural y lo simple. Sus amplias playas son ideales para caminatas, deportes al aire libre y tardes de lectura bajo el sol. La laguna cercana ofrece un entorno perfecto para la observación de aves y paseos en kayak, mientras que los bosques de coníferas invitan a recorrer senderos y disfrutar del silencio.

Quienes aprecian la arquitectura pueden admirar las casonas antiguas que aún conservan el estilo original de los primeros pobladores, y para los amantes de la buena mesa, el centro de la localidad ofrece restaurantes y bares donde predominan los productos frescos del mar, especialmente las rabas, el pescado a la parrilla y los platos caseros típicos de la costa. Cómo ir hasta Mar de Cobo Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el recorrido más directo hacia Mar de Cobo se realiza en automóvil por la Autovía 2 hasta Mar del Plata y, desde allí, se toma la Ruta Provincial 11 hacia el norte. El trayecto completo demanda unas cuatro horas y media de viaje, dependiendo del tráfico y las condiciones del camino. También es posible acceder por la Ruta 11 desde General Madariaga o Villa Gesell para quienes provienen de la zona norte de la provincia. Una vez en el destino, las calles de arena y los caminos arbolados invitan a recorrerlo sin prisa, disfrutando del aire marino y del ritmo sereno que caracteriza a este paraíso poco conocido del litoral bonaerense.