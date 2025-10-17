Un paraíso en Salta: el impactante destino obligatorio si visitás la provincia

Con un encanto que lo hace único, este lugar ubicado en Salta invita al turismo a conocer sus imponentes paisajes.

Salta tiene muchos paisajes para ofrecerle al turismo , cada uno distinguido por su encanto que lo hace único. La belleza natural de algunos es tal, que lo convierten en una de las paradas obligatorias para quienes decidan aventurarse y visitar la provincia.

Tolar Grande es de esos sitios que una vez que uno los visita, queda grabado en la memoria para siempre. El entorno, con variedad de colores, lo hace un destino que adquiere cada vez más popularidad.

Con mucho para ofrecer, Tolar Grande es uno de los mejores lugares que tiene Salta para el turismo en la provincia.

Tolar Grande se encuentra al oeste de la provincia de Salta, dentro del departamento de Los Andes y a más de 3500 metros sobre el nivel del mar. Está enclavado en el corazón de la Puna, cerca de la frontera con Chile, y forma parte del recorrido conocido como la Ruta de los Seis Miles, que incluye algunos de los volcanes más altos del país.

El pueblo se caracteriza por su entorno árido y colorido , con paisajes que van desde montañas rojizas hasta extensas salinas y lagunas de tono turquesa.

Qué se puede hacer en Tolar Grande

El turismo en Tolar Grande combina naturaleza, cultura y aventura. Uno de los lugares más visitados es el Cono de Arita, una formación casi perfecta que emerge en medio del salar de Arizaro y que es considerada una de las postales más impactantes de la región. También se puede recorrer el Desierto del Diablo, un valle de tonos rojizos que cambia de color según la luz del día y ofrece una vista espectacular al atardecer.

Otra parada recomendada es el Cerro Macón, desde donde se obtienen panorámicas únicas de la Puna salteña. Además, los viajeros pueden visitar las Lagunas de Santa María, donde habitan flamencos rosados y otras especies altoandinas. En el pueblo, el Mirador del Ojo de Mar es un sitio ideal para apreciar las lagunas de aguas azul profundo que contienen microorganismos milenarios, únicos en la zona.

En cuanto a la gastronomía, los pequeños comedores locales ofrecen platos tradicionales preparados con productos de la región. Es común encontrar empanadas salteñas, picante de llama y charqui, una carne deshidratada muy típica del altiplano. Durante festividades y ferias, los vecinos también elaboran panes caseros y dulces a base de productos andinos, como el cayote y el maíz, que reflejan los sabores auténticos de la Puna.

El pueblo también invita a participar en actividades comunitarias y talleres de artesanías donde se pueden conocer las técnicas del tejido con lana de llama y alpaca. Para los amantes de la fotografía y la observación del cielo, Tolar Grande ofrece uno de los cielos más despejados del país, ideal para contemplar estrellas y constelaciones.

Cómo ir hasta Tolar Grande

Para llegar a Tolar Grande desde la ciudad de Salta hay que recorrer unos 350 kilómetros por la Ruta Nacional 51, que atraviesa paisajes montañosos y zonas de gran altura. El trayecto pasa por San Antonio de los Cobres y luego continúa por caminos de ripio bien mantenidos que atraviesan la Puna hasta llegar al pueblo.

También existen excursiones organizadas que parten desde Salta o San Antonio de los Cobres y que incluyen traslados, alojamiento y guías locales. El viaje, aunque extenso, es parte de la experiencia, ya que permite disfrutar de uno de los recorridos más imponentes del norte argentino.