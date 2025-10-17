Lujos y spa para perros: este hotel de Roma está dirigido exclusivamente para las mascotas







Conocé la estadía dirigida a canes en la que podrán participar en distintas actividades para pasar el rato durante una larga escala.

Los turistas pueden dejar a sus perros en el hotel Dog Relais mientras ellos pasean por Roma. Fuente: Aeroporti Di Roma

Muchos aeropuertos cuentan con hoteles internos en los que los turistas pueden hospedarse durante una escala. Sin embargo, el aeropuerto de Fiumicino, en Roma, ofrece hospedaje a los perros en su lujoso hotel Dog Relais, en el que podrán relajarse y recibir distintos tratamientos para hacer del viaje una experiencia única.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los pasajeros pueden dejar a los huéspedes de 4 patas a partir de las 6 de la mañana, mientras que el último horario de check-out es a las 22 de la noche. Mientras sus dueños disfrutan un día repleto de actividades, los perros pueden quedarse en este lujoso hotel y descansar cómodamente.

Cómo es Dog Relais, el hotel de Roma para perros Hotel Dog Relais

Inaugurado en mayo de este año, el hotel Dog Relais cuenta con 40 habitaciones para perros y una gran cantidad de servicios para asegurar su comodidad. Por ejemplo, cuentan con un servicio completo de spa, en el que incluyen el cuidado de la higiene y limpieza, sesiones con aromaterapia y tratamientos para relajar los músculos.

Sin importar el tamaño del can, ellos pueden quedarse cuanto tiempo sea necesario. Tanto el personal del aeropuerto como los turistas pueden llevar a sus mascotas al hotel, y pueden mantenerse conectados con ellos a través de videollamadas en pantallas gigantes, lo que ayuda a que no se sientan solos.

Cuánto cuesta pasar la noche en el Dog Relais Los dueños de estos tiernos animales pueden elegir entre 3 planes de hospedaje. El alojamiento individual tiene un costo de 40 euros por noche, que en pesos argentinos equivale a $63.033. Por otro lado, el alojamiento doble, dirigido para hasta 4 perros, cuesta 50 euros ($78.791) y el premium, con servicios exclusivos, equivale a 60 euros ($94.549).

Temas Turismo