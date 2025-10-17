Muchos aeropuertos cuentan con hoteles internos en los que los turistas pueden hospedarse durante una escala. Sin embargo, el aeropuerto de Fiumicino, en Roma, ofrece hospedaje a los perros en su lujoso hotel Dog Relais, en el que podrán relajarse y recibir distintos tratamientos para hacer del viaje una experiencia única.
Lujos y spa para perros: este hotel de Roma está dirigido exclusivamente para las mascotas
Conocé la estadía dirigida a canes en la que podrán participar en distintas actividades para pasar el rato durante una larga escala.
Los pasajeros pueden dejar a los huéspedes de 4 patas a partir de las 6 de la mañana, mientras que el último horario de check-out es a las 22 de la noche. Mientras sus dueños disfrutan un día repleto de actividades, los perros pueden quedarse en este lujoso hotel y descansar cómodamente.
Cómo es Dog Relais, el hotel de Roma para perros
Inaugurado en mayo de este año, el hotel Dog Relais cuenta con 40 habitaciones para perros y una gran cantidad de servicios para asegurar su comodidad. Por ejemplo, cuentan con un servicio completo de spa, en el que incluyen el cuidado de la higiene y limpieza, sesiones con aromaterapia y tratamientos para relajar los músculos.
Sin importar el tamaño del can, ellos pueden quedarse cuanto tiempo sea necesario. Tanto el personal del aeropuerto como los turistas pueden llevar a sus mascotas al hotel, y pueden mantenerse conectados con ellos a través de videollamadas en pantallas gigantes, lo que ayuda a que no se sientan solos.
Cuánto cuesta pasar la noche en el Dog Relais
Los dueños de estos tiernos animales pueden elegir entre 3 planes de hospedaje. El alojamiento individual tiene un costo de 40 euros por noche, que en pesos argentinos equivale a $63.033.
Por otro lado, el alojamiento doble, dirigido para hasta 4 perros, cuesta 50 euros ($78.791) y el premium, con servicios exclusivos, equivale a 60 euros ($94.549).
